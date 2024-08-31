انت الأن تتابع خبر سعر الدولار اليوم 30 أغسطس 2024 مقابل الجنيه المصري: استقرار بالبنوك وارتفاع طفيف بالسوق السوداء.. هل يواصل الأخضر صعوده؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهد سعر الدولار اليوم الجمعة 30 أغسطس 2024، استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في معظم البنوك المصرية، مع تسجيل ارتفاع طفيف في السوق السوداء. يعكس هذا الوضع استقرار الدولار في البنوك على مدار الأيام الماضية، بينما تبقى التحركات في السوق السوداء مثيرة للاهتمام والتساؤلات حول مستقبل الدولار في الأيام القادمة.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

في البنوك المصرية، حافظ الدولار على استقراره اليوم. ففي البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الدولار 48.57 جنيه للشراء و48.67 جنيه للبيع، وهي نفس الأسعار التي تم تسجيلها خلال الفترة الأخيرة. أما في البنك التجاري الدولي (CIB)، فقد سجل الدولار 48.6 جنيه للشراء و48.7 جنيه للبيع، مما يعكس استقرارًا عامًا في البنوك المصرية.

متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري أعلن اليوم عن متوسط سعر الدولار، حيث بلغ 48.55 جنيه للشراء و48.68 جنيه للبيع. هذا الاستقرار يعكس السياسة النقدية الحالية التي تهدف إلى دعم استقرار الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.

تحركات سعر الدولار في السوق السوداء

على الرغم من استقرار الدولار في البنوك، شهدت السوق السوداء اليوم تحركًا طفيفًا في سعر الدولار، حيث سجل 49 جنيهًا مصريًا لكل دولار أمريكي. تعكس هذه الزيادة الطفيفة الطلب المستمر على الدولار في الأسواق غير الرسمية، خاصة لأغراض الاستيراد والسفر. ومع هذا التحرك، يبقى السؤال: هل يمكن أن نرى المزيد من الارتفاعات في السوق السوداء خلال الفترة القادمة؟

سعر الدولار اليوم 30 أغسطس 2024 مقابل الجنيه المصري

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

إليكم التفاصيل الكاملة لسعر الدولار اليوم في عدد من البنوك المصرية:

البنك المركزي المصري:

سعر الشراء: 48.55 جنيه

48.55 جنيه سعر البيع: 48.68 جنيه

البنك الأهلي المصري:

سعر الشراء: 48.57 جنيه

48.57 جنيه سعر البيع: 48.67 جنيه

بنك مصر:

سعر الشراء: 48.57 جنيه

48.57 جنيه سعر البيع: 48.67 جنيه

بنك الإسكندرية:

سعر الشراء: 48.6 جنيه

48.6 جنيه سعر البيع: 48.7 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB):

سعر الشراء: 48.6 جنيه

48.6 جنيه سعر البيع: 48.7 جنيه

مصرف أبوظبي الإسلامي:

سعر الشراء: 48.66 جنيه

48.66 جنيه سعر البيع: 48.75 جنيه

أسعار الدولار في السوق السوداء اليوم

وفيما يلي أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم:

1 دولار أمريكي = 49 جنيهًا مصريًا

49 جنيهًا مصريًا 5 دولارات أمريكية = 243 جنيهًا مصريًا

243 جنيهًا مصريًا 10 دولارات أمريكية = 485 جنيهًا مصريًا

= 485 جنيهًا مصريًا 25 دولارًا أمريكيًا = 1,213 جنيهًا مصريًا

= 1,213 جنيهًا مصريًا 50 دولارًا أمريكيًا = 2,425 جنيهًا مصريًا

= 2,425 جنيهًا مصريًا 100 دولار أمريكي = 4,850 جنيهًا مصريًا

= 4,850 جنيهًا مصريًا 500 دولار أمريكي = 24,250 جنيهًا مصريًا

= 24,250 جنيهًا مصريًا 1000 دولار أمريكي = 48,500 جنيهًا مصريًا

= 48,500 جنيهًا مصريًا 5000 دولار أمريكي = 242,500 جنيهًا مصريًا

= 242,500 جنيهًا مصريًا 10000 دولار أمريكي = 485,000 جنيهًا مصريًا

الخلاصة: هل يواصل الدولار استقراره؟