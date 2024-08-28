فيروم تنتهي من إعداد كراسة شروط مصنع الصوامع بشرق بورسعيد…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 28 أغسطس 2024 01:11 مساءً - محمد أحمد _ تنتهي شركة فيروم مصر، المسؤولة عن مشروع توطين صناعة الصوامع في مصر، من إعداد كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بإقامة المصنع بمنطقة شرق بورسعيد في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال أيام، وفقًا لمصادر مطلعة بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأكدت المصادر، في تصريحات لنشرة دوت الخليج، أن الطرح سيقتصر على الشركات ذات الخبرة في إنشاء الصوامع وتوطينها محليًا.

وأوضحت أن تنفيذ المصنع سيستغرق نحو عام ونصف، تبدأ من وقت ترسية المشروع ووضع حجر الأساس.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، قد أشار في اجتماع سابق مع مجلس إدارة الشركة، إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تُقدّر بقيمة 2.6 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يوفر المشروع 250 فرصة عمل مباشرة، إلى جانب فرص العمل غير المباشرة؛ بما يعزز الثقة في الاستثمار الأجنبي بالمنطقة.

وفي مارس الماضي، وقعت فيروم مصر للصوامع والتخزين عقدًا مع شركة شرق بورسعيد للتنمية، لتخصيص قطعة أرض بمساحة 51950 مترًا مربعًا لإقامة مصنع لتصميم وتصنيع وإنشاء صوامع تخزين الحبوب والغلال ومكوناتها وملحقاتها في منطقة شرق بورسعيد.

وستنفذ المشروع: فيروم مصر، بالتعاون مع فيروم إس إيه البولندية، وسامكريت، إضافة إلى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وفق ما أعلنه مجلس الوزراء في مارس الماضي.