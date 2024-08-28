صندوق النقد: مصر تعزز جاذبية قطاعي الطيران والتأمين للتخارج…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 28 أغسطس 2024 09:14 صباحاً - أحمد عبد الرحمن_ أكد صندوق النقد الدولي ، أن مصر بدأت في تنفيذ نهج قطاعي أكثر تنظيمًا للتخارج من الشركات الحكومية.

وأضاف الصندوق في تقريره الذي نشر أمس الاثنين، أن الحكومة تتخذ خطوات لتعزيز جاذبية شركات الدولة الموجودة في قطاعات الطيران والبنوك والتأمين والاتصالات لتشجيع المستثمرين المحتملين.

وأشارت إلى أن مصر تحرز تقدمًا في المفاوضات لتأمين افتراض البرنامج بقيمة 3.6 مليار دولار من التدفقات الناتجة عن عمليات تخارج الدولة من الشركات ، إضافة إلى 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي.