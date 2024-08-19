انت الأن تتابع خبر مهم بشأن التعويضات المدفوعة لتأمين المركبات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشارت بيانات الاتحاد الأردني لشركات التأمين الأردني، إلى أن إجمالي التعويضات المدفوعة لسوق التأمين خلال النصف الأول من العام الحالي، ارتفع إلى نحو 252 مليون دينار، مقارنة بـ245 مليون دينار، في النصف الأول من 2023.

واستحوذ تأمين المركبات على 49.3% من إجمالي التعويضات التي دفعتها شركات التأمين المرخصة محليا، بالنصف الأول من 2024، وبنسبة ارتفاع 5.6% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023.

ووصلت قيمة التعويضات المدفوعة لتأمين المركبات "الإلزامي والشامل" بالنصف الأول من 2024، ما مقداره 124 مليون دينار، مقارنة بـ117 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وارتفعت قيمة التعويضات المدفوعة للتأمين الطبي 3.2% بالنصف الأول، لتصل إلى 94 مليون دينار، مقارنة بـ92 مليون دينار بالنصف الأول من العام الماضي، مستحوذة بذلك على 37.5% من مجموع التويضات التأمينية المدفوعة.

وارتفعت قيمة تعويضات تأمين الائتمان 13.8% لتصل إلى 319 ألف دينار، وتأمين المسؤولية 254.9% لتصل إلى مليوني دينار، مقابل انخفاض التأمين البحري 59.2% لتصل إلى 1.2 مليون دينار، وتأمين الحريق 10.9% لتصل إلى 5.7 مليون دينار، وتأمين الحياة 1.6% لتصل إلى 23 مليون دينار، بالنصف الأول الأول من العام الحالي.

وتشير بيانات اتحاد التأمين إلى أن شركة تأمين واحدة مرخصة محليا، دفعت تعويضات عن فرع تأمين الطيران بمبلغ 266308 دنانير، خلال النصف الأول من العام الحالي.

وارتفع إجمالي أقساط التأمين في النصف الأول من العام الحالي 5.9% لتصل إلى 414 مليون دينار، مقارنة بـ391 ملون دينار بالفترة ذاتها من العام الماضي.