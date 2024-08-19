وزير البترول: قطاع التعدين في مصر مؤهل لزيادة مساهمته في…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 19 أغسطس 2024 09:14 صباحاً - دوت الخليج – قال وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، إن المقومات التي يتمتع بها التعدين في مصر تؤهله لزيادة مساهمته بشكل أكبر في الناتج المحلي الإجمالي، مضيفًا أن الوزارة حريصة على خلق بيئة إيجابية للاستثمار في القطاع.

وأكد بدوي اهتمام الحكومة بتذليل التحديات وتوفير فرص استثمارية جاذبة في قطاع التعدين، مشيرًا إلى “الرسائل الإيجابية” التي خرجت عن منتدي مصر للتعدين الأخير، الذي شهد حكومية ووزارية متميزة مع المستثمرين.

جاء ذلك خلال لقاء وزير البترول مسؤولي عدد من الشركات العاملة في مجال التعدين ومنها لوتس جولد الكندية للذهب وكابيتال دريل للحفر، لبحث أنشطتها الحالية في مصر، وخطط عملها خلال الفترة المقبلة وتبادل الرؤي حول تطوير مناخ الاستثمار وتشجيع الاستثمارات الجديدة.

واستعرضت الشركة الكندية تقدم الأعمال في مصر في مجال البحث والاستكشاف للذهب في القطاعات الواقعة بمناطق وادي زيدون وأم سمرا وسقديد وأم سليم بالصحراء الشرقية؛ بهدف الوصول إلى كشف تجاري.

وأكدت أهمية منطقة الصحراء الشرقية، مشيرة إلى أنها تؤمن بما تتمتع به من إمكانات وموارد تعدينية، مشيدة بالدعم الحكومي والتعاون الناجح مع هيئة الثروة المعدنية لتنفيذ برامج عمل الشركة.

واستعرض وفد كابيتال دريل للحفر أعمال الشركة في الحفر بعدد من مواقع تعدين الذهب بالصحراء الشرقية، وفي مقدمتها منجم السكري للذهب.

كما تطرق إلى أحدث إسهاماتها التكنولوجية بالتعاون مع هيئة الثروة المعدنية في تطوير صناعة التعدين متمثلة في معمل MSA LABS بمرسى علم بالصحراء الشرقية من أجل دعم احتياجات صناعة التعدين المصرية من معامل متخصصة للفحص والاختبار الشامل لخام الذهب والمعادن لعينات الصخور والتربة.