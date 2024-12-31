وائل جسار والليثي وهمام إبراهيم.. اعرف خريطة حفلات ليلة رأس السنة

القاهرة - محمد ابراهيم -

يحيى عدد كبير من نجوم مصر والوطن العربي حفلات رأس السنة للاحتفال مع الجمهور بالعام الجديد،ومن أبرز هؤلاء النجوم الذين يحتفلون في مصر بـ 2025 النجم وائل جسار الذي يستعد لإحياء حفل رأس السنة مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

وائل جسار:

وشارك وائل جسار، بوستر الحفل عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام

وكتب عليه: مستنيكم بحفل ليلة رأس السنة - بفندق سميراميس القاهرة، مصر، وقام بعمل "منشن" لمنتج الحفل المنتج محمود حنفي أكبر منتج حفلات في مصر وابنته ياسمين منظمة حفلات".

وائل جسار

محمود الليثي:

ويحيى النجم محمود الليثي، مساء اليوم حفل غنائي في سميراميس بالقاهرة،حيث نشر محمود الليثي عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، البوستر الرسمي للحفل، معلقًا: "يلا بينا نولع الدنيا ونحتفل مع بعض بالسنة الجديدة في أقوي حفلات بمصر استنوني ليلة رأس السنة 31 ديسمبر".

وأضاف: "الحفلتين بقيادة المنتج محمود حنفي أكبر منتج حفلات في مصر وابنته ياسمين أشطر منظمة حفلات دايمًا مع بعض ونعمل أنجح وأقوى الحفلات"، ويشاركه في الحفل مطرب المهرجانات أوكا.

محمود الليثي

رحاب الشمراني ودحوم الطلاسي

نشرت الصفحة الرسمية لشركة "روتانا" عبر حسابها الرسمي لموقع الصور الشهير إنستجرام البوستر الرسمي لحفل الفنان دحوم الطلاسي والفنانة رحاب الشمراني، وذلك ليلة رأس السنة 31 ديسمبر في مصر.

وعلقت الصفحة على البوستر الرسمي لرحاب،،:"الفنانة رحاب الشمراني تلقيكم في 31 ديسمبر ليلة رأس السنة في القاهرة فندق النيل ريتز كارلتون، تعالوا واستمتعوا بالفن".

وعلقت أيضًا على البوستر الرسمي لحفل الطلاسي، بـ،:"الفنان دحوم الطلاسي،يلقيكم في 31 ديسمبر ليلة رأس السنة في القاهرة فندق النيل ريتز كارلتون، تعالوا واستمتعوا بالفن"، ومن المقرر أن يقدم كل من الطلاسي ورحاب، بالحفل باقة كبيرة من أغانيها القديمة والحديثة لجميع الحاضرين.

دحوم

همام إبراهيم موسي:

أما المطرب همام إبراهيم، يحتفل مع الجمهور المصري بليلة رأس السنة في حفل غنائي ضخم مساء اليوم في فندق النيل ريتز كارلتون ويشاركه في الحفل المطرب موسى، والفنانة الاستعراضية ديانا.