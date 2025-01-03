نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب ليفربول يتغنى بـ صلاح ويوجه رسالة دعم لـ أموريم ويتغزل في صخرة الدفاع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تغنى الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول، بالأسطورة المصرية محمد صلاح، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد.

أرني سلوت: صلاح لا يزال بإمكانه القيام بالأشياء بشكل أفضل

ويستعد الريدز لخوض مواجهة نارية أمام المان يونايتد، يوم الأحد المقبل، في إطار فعاليات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتحدث الهولندي سلوت، عن محمد صلاح، قائلًا، "أعتقد أنه من الصعب مقارنة اللاعبين، إذا نظرت فقط إلى فريقي، فإن فيرجيل فان ديك لديه أيضًا موسم رائع لكنه لا يملك الأرقام لأنه مدافع، الأرقام التي يمتلكها محمد تتحدث عن نفسها، إذا نظرت ببساطة إلى الأرقام والطريقة التي يلعب بها، فهو بالتأكيد لاعب رائع".

وأضاف مدرب ليفربول "صلاح يبلغ من العمر 32 عامًا ولا يزال بإمكانه القيام بالأشياء بشكل أفضل، من الصعب القول لأنه حقق أرقامًا رائعة، رأيت محمد يغادر أمام وست هام محبطًا بعض الشيء بعد إهدار الفرص، ولكن مو يعد من أفضل اللاعبين في العالم".

وكشف أرني سلوت عن حالة المصابين، قائلًا "جو جوميز ليس في حالة جيدة عندما يتعلق الأمر بإصابته، فهو خارج الملاعب لبضعة أسابيع. سيتدرب كونور برادلي وإيبو كوناتي معنا اليوم لأول مرة، لقد عملوا بجد للعودة للفريق. الخطوة التالية هي كيفية تعاملهما مع جلسات الفريق".

وأشاد المدرب الهولندي بمواطنه فيرجل فان دايك، قائلًا "أفضل اللاعبين في العالم لديهم الكثير من الصفات الرائعة، فيرجيل لديه الكثير من الذكاء، يمكنه الانتظار للعب الكرة بين الخطوط، إنه يقوم بعمل رائع بالنسبة لنا، وهو أيضًا الشخص الذي يقود الفريق من البداية إلى النهاية، إنه يجلب الكثير من الطاقة الإيجابية للمجموعة، لقد قدم أداءً جيدًا حقًا، لكن هذا هو مستوى هذا النادي، يتعين عليك الاستمرار في البقاء على هذا المستوى".

ووجه أرني سلوت رسالة دعم إلى روبين أموريم مدرب مانشستر يونايتد، وقال "كل مدرب يتعاطف مع أي مدرب آخر، نحن جميعًا نعلم مدى الضغوط التي يفرضها هذا المنصب، إنه شيء نحبه، كما قلت، لقد حقق أداءً جيدًا في سبورتنج وأعتقد أنه يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين لذا سيقدم لهم أفضل ما لديهم في النهاية".

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الجدول الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، برصيد 45 نقطة، من 18 مباراة، بفارق 6 نقاط، عن اقرب ملاحقيه، فريق أرسنال، والذي يحتل المركز الثاني برصيد 39 نقطة، من 19 مواجهة.