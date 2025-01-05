وزير البترول: الرئيس يحرص على تعزيز الاستثمار.. و57 شركة تستثمر فى مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 يناير 2025 02:29 مساءً - قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن هناك اهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقطاع البترول والثروة المعدنية وتعزيز الاستثمارات والإنتاج في هذا القطاع وأهمية احترام الشركاء الدوليين وضرورة انتظام سداد المستحقات المالية للشركات المتعاقدة مع الدولة في قطاع البترول والغاز.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، أثناء مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من نائبة التنسيقية نهى أحمد زكى، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية بالشكل الأمثل والرشيد، وطلب مناقشة عامة من النائب أحمد أبو الدهب لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية"،

وتابع الوزير: "قطاع البترول والغاز، هناك تنسيق مع وزارة الكهرباء ووزارة المالية، والبنك المركزي"، مضيفا أن نجاح الشركاء في قطاع البترول هو نجاح للقطاع ولمصر وتعظيم الاستفادة من القطاع، لافتا إلى أن هناك 57 شركة تعمل في مصر في قطاع الإنتاج والاستكشاف في مصر، وهذه الشركات موجودة في مصر ولديهم اهتمام بزيادة استثماراتهم في مصر"، مستطردا: "عملنا حزم تحفيزية لزيادة الاستثمارات تسمح لهم أن يقدروا على أن يستخرجوا الغاز سواء فى الصحراء الشرقية أو البحر المتوسط، وازاى تكون اقتصاديات القطاع ناجحة وزيادة الإنتاج المحلي".

وأشار إلى أن هناك اهتمام بتشجيع المستثمرين المحليين في قطاع البترول والغاز، حيث إن تكلفة الانتاج المحلى هى أرخص تكلفة بالنسبة لنا، وتابع: أشكر كل المستثمرين المصريين في قطاع البترول وهم ناجحين جدا، ونعرض فرص استثمارية في قطاع البترول لمستثمرين وطنيين مصريين، وهناك بوابة مصر للاستكشاف الرقمية ساعدتنا على طرح الفرص الاستثمارية للمستثمرين الوطنيين، وتم توقيع مذكرات تفاهم مع 4 منهم بحيث يتم الاستثمار في قطاع البترول، ونشكرهم على جهودهم".