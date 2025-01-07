نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بين سائقي الحافلات المدرسية تحقق نتائج إيجابية في 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نتائج تقرير حول حملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بين سائقي الحافلات المدرسية لعام 2024. كشفت الحملات التي شملت 8000 سائق حافلة مدرسية في محافظات مختلفة عن انخفاض نسبة التعاطي إلى 0.6%، مقارنة بـ12% في عام 2017.

إجراءات صارمة ضد المخالفين

أكد التقرير إحالة السائقين الذين ثبت تعاطيهم المخدرات إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدرات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان سلامة الطلاب.

جهود مشتركة لتعزيز الأمان المدرسي

تم تنفيذ الحملات بالتعاون بين صندوق مكافحة الإدمان، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للمرور، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة.

شملت هذه الحملات إجراء التحاليل الطبية داخل المدارس، واستمرت طوال فترة الدراسة لضمان الكشف المفاجئ على السائقين.

دعم المواطنين للجهود الحكومية

أوضح الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان "16023" تلقى 459 بلاغًا خلال 2024. تضمنت البلاغات الاشتباه في تعاطي سائقي الحافلات المدرسية للمخدرات والإبلاغ عن بؤر الاتجار في المخدرات.

تمت إحالة هذه البلاغات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

آليات ردع وتعزيز التوعية

يتم إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية، مع فصل السائقين المتعاطين وتحرير محاضر رسمية بحقهم. كما ساهمت الحملات في تعزيز وعي المواطنين بدورهم في الإبلاغ عن المخالفات، ما يعكس التفاعل الإيجابي مع جهود الصندوق في مكافحة الإدمان وضمان سلامة الطلاب.

استمرار الحملات في 2025

أشار التقرير إلى استمرار تكثيف الحملات في العام الجديد لضمان تعزيز الأمان في البيئة المدرسية، مما يحقق نتائج إيجابية تسهم في الحد من ظاهرة تعاطي المخدرات بين سائقي الحافلات المدرسية.

للتواصل مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: الخط الساخن 16023.