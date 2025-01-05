نجوم الفن والغناء في عيد ميلاد الإعلامية داليا مطر.. صور

القاهرة - محمد ابراهيم -

احتفلت الإعلامية داليا مطر بعيد ميلادها، بأحد الفنادق الشهيرة المطلة على نيل القاهرة، حضر الحفل عدد كبير من نجوم ونجمات الغناء من مصر والوطن العربي من بينهم النجمة اللبنانية نوال الزغبي،والنجم اللبناني وليد توفيق، والنجمة التونسية امل غربي المقيمة في دبي.

والمنتج اللبناني ايلي خوري، والفنان عصام كاريكا، والمطرب مصطفى حجاج، والمنتج هاني محروس،والمستشار مرتضى منصور، والإعلامي طارق علام،والمطرب أمير عبد الله وحرمه،والمنتج ومنظم الحفلات ياسر الحريرى وحرمه والمنتج ياسر سليم وغيرهم من نجوم الفن والمشاهير.

هذا واحتفل الحضور بعودة المنتج الدكتور أحمد أيوب بمناسبة تماثله للشفاء، وقام وليد توفيق بغناء أغنية happy birthday to you، بالإضافة إلى فقرات فنية مميزة لنوال الزغبي ومصطفى حجاج، وسط بهجة وسعادة من الحضور.

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آخر أعمال نوال الزغبي:

وكان آخر أعمال الفنانة نوال الزغبي، هي أغنية "من باريس"، التي طرحتها خلال الفترة الماضية، عبر حسابها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، من كلمات خالد فرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع عمر عبد الفتاح، وميكس وماستر ماهر صلاح.

وأيضا أغنية "فخامة معاليك"، حيث صورت كليب الأغنية في لبنان، تحت قيادة المخرج فادي حداد، من كلمات خالد ڤرناس وألحان ياسر نور وتوزيع وميكس هاني ربيع وماستر ماهر صلاح وتقدمها نوال الزغبى بستايل غنائي جديد باللهجة الخليجية من حيث اللحن والتوزيع الموسيقي.

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والأغنية المصرية تحمل عنوان "قصر الشوق"، من كلمات فهد الزاهد، وخالد ڤرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، أما الأغنية الخليجية تحمل عنوان "القدر والشوق"، من كلمات فهد الزاهد أيضا وخالد ڤرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع محمد عباس.