الجريدة الرسمية تنشر قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 يناير 2025 02:28 مساءً - نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر برقم 4524 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

وجاء في المادة الأولى من القرار - الذي نشرته الجريدة الرسمية بعددها الصادر برقم 52 مكرر (ط) في 31 ديسمبر 2024 - بأن يُضاف إلى كليات البند أثنان وعشرون (جامعة مدينة السادات)، الوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بإضافة ( كلية التمريض ) بالسطر رقم 13 إلى البند 22 ضمن جامعة مدينة السادات .