حسين الجسمي في أمسية أسطورية خالدة مع عشاق الاتحاد في السعودية

القاهرة - محمد ابراهيم -

وسط أجواء احتفالية مهيبة وحماس لا يوصف، أضاء الفنان الإماراتي حسين الجسمي "جبل الأغنية العربية" سماء جدة في أمسية غنائية أسطورية احتفاءً بتاريخ وعراقة نادي الاتحاد السعودي.

حسين الجسمي

حفل حسين الجسمي في جده:

استهل الجسمي أولى حفلاته الجماهيرية للعام 2025 بحضور جماهيري غفير من عشاق "العميد"، الذين جاءوا ليشاركوا ناديهم فرحة الانضمام رسميًا لنادي الرواد كواحد من أقدم أندية كرة القدم في العالم.

بدأ الحفل بأغنية "يا الاتحاد ارقى سما" التي قدمها الجسمي للنادي في 2019، لتصدح بها القاعة وكأنها نشيد رسمي يعبر عن مجد الاتحاد وتاريخه العريق.

لم تكن مجرد حفلة غنائية، بل كانت ملحمة مليئة بالشغف والتفاعل المستمر على مدار ساعتين، حيث قدم الجسمي باقة من روائعه الغنائية التي لامست قلوب الجماهير، وسط قيادة موسيقية للمايسترو د. سعيد كمال، وبين كل أغنية وأخرى، علت أصوات الجماهير بهتافات "آه يا حسين يا أُبّها.. إيه العظمة دي كلها" في تناغم عفوي جسّد فرحة اللقاء.

حسين الجسمي

كلمة حسين الجسمي:

وفي كلمته خلال الحفل، أعرب الجسمي عن سعادته الغامرة قائلًا: "فخور أن أكون جزءًا من هذه الليلة التاريخية في جدة، كل عام والاتحاد ذهب.. كل عام وأنتم جمهور الذهب". وأضاف: "هذا الإنجاز العالمي هو هدية جديدة من الاتحاد للمملكة، ومصدر فخر لكل سعودي وعربي".

الجسمي لم يفوت الفرصة ليشكر إدارة نادي الاتحاد وجماهيره، مشيدًا بالتنظيم المبهر والحفاوة التي لقيها من اللحظة الأولى وحتى نهاية الحفل الذي شاركه به الفنان فهد الكبيسي، إلى جانب شركة "بينش مارك" التي قدمت تنظيمًا جمع الاحترافية والإبداع.

حسين الجسمي

حفل القرية العالمية في دبي:

ويذكر أن يستعد الجسمي للعودة إلى الإمارات لإحياء حفله الثاني لهذا العام، في "القرية العالمية" بدبي يوم 5 يناير 2025. ويتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا ضخمًا، في استكمال لمسيرة النجاحات التي يحققها الجسمي على الساحة الفنية.