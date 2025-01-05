نشكركم على متابعتكم خبر ستيفانو بيولي: رفضت عدة عروض إيطالية .. والدوري السعودي أفضل مما توقعت على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 5 يناير 2025 01:54 مساءً - أكد ستيفانو بيولي، مدرب النصر السعودي، أن الدوري السعودي “أفضل مما توقعه” مشيراً إلى رفضه عدة عروض إيطالية قبل التوقيع مع النصر.

وكان النصر أعلن تعاقده مع بيولي، في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، خلفاً للبرتغالي، لويس كاسترو.

وقال بيولي، في حوار أجراه مع صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية: “تعلمت من العربية كلمة (يلا) التي أستخدمها يومياً في التدريبات لأقول ‘لنذهب، لنذهب’. وأيضاً (مبروك)، التي تعني التهنئة”.

وسئل بيولي “هل يتعرف عليه الناس عندما يخرج للتنزه في السعودية؟”، وأجاب: “في كل مكان.. في مراكز التسوق، في المطاعم. ينادونني ‘بيولي’ بحرف B. يقولون: ‘تشاو بيولي، إي سي ميلان، سكوديتو!’ هناك الكثير من مشجعي ميلان هنا”.

وأضاف بيولي: “الدوري السعودري أفضل مما توقعت. هناك 6 أو 7 فرق يمكنها المنافسة في الدوري الإيطالي، و3 أو 4 يمكنها المنافسة على مراكز دوري أبطال أوروبا”.

وتابع: “لم أضغط على اللاعبين كثيراً في البداية، ثم تدريجياً وصلنا إلى ما أردناه، خصوصاً على صعيد الكثافة”.

وعن كريستيانو رونالدو، قال: “إذا وصلت قبل نصف ساعة إلى التدريب، فهو يأتي قبل 25 دقيقة. دائماً هو الأول في الحافلة. مثالي يطلب الكثير من نفسه والآخرين. يعيش مع الفريق، يساعد وينصح. أحياناً أتركه يتحدث إلى اللاعبين. لا يمكن معاملته مثل الآخرين، لكنه ذكي ويحترم الأدوار”.

وواصل: “إبراهيموفيتش وكريستيانو لديهما شخصيتان مختلفتان. إبرا كان مندفعاً بشخصية مهيمنة. رونالدو أسطورة عالمية ضخمة.. يسعى لتحقيق ألف هدف رسمي، وسيحقق ذلك قريباً. عندما وقعت مع النصر، أرسل لي زلاتان تهنئة، وأنا هنأته بعد الفوز في مدريد”.

واستمر: “التقيت مع إبرا هنا في الرياض. كان من الممتع تدريبه، رغم أنه لم يكن سهلاً. أتذكر نقاشاً مهماً في مكتبي.. كان ذلك مفيداً لي. أتمنى له التوفيق كمدير. عليه أن يتعلم الكثير من خلال الأخطاء لينجح”.

وأردف: “كنت أخطط لأخذ استراحة لمدة عام بعد 5 سنوات جميلة لكنها مرهقة مع ميلان. خططت لقضاء شهر في لندن لتحسين لغتي الإنكليزية وزيارة أندية مثل تشيلسي وتوتنهام. كان بإمكاني الاستمتاع بالعقد الكبير مع ميلان، لكنني أدركت سريعاً أنني سأجد صعوبة في البقاء بعيداً”.

واستطرد: “تلقيت 3 عروضاً من إيطاليا.. الأول في مايو/آيار الماضي، والأخير قبل قبولي عرض السعودية. لكن بعد مغامرتي الرائعة مع ميلان، لم أجد من الصواب تدريب فريق إيطالي آخر. هل كنت سأنافس على لقب الدوري الإيطالي؟ أعتقد ذلك”.

واختتم: “بسبب الانتقادات، ينسى البعض حقيقة أن رافائيل لياو (نجم ميلان) لاعب شاب في تطور مستمر. أنا مقتنع بأنه يمكن أن يصبح لاعباً عظيماً، ربما ليس الأفضل في العالم، لكنه أفضل بكثير مما هو عليه الآن. عندما كان يذهب للمنتخب، كنت أقول له: راقب كل ما يفعله كريستيانو وأخبرني. كان يعود ويخبرني، وكنت أقول له: افعل مثله!”.