ليوناردو دا فينشي: كشف النقاب عن الاسم الحقيقي وراء الموناليزا

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 5 يناير 2025 01:54 مساءً - متابعة بتول ضوا

تُعتبر لوحة الموناليزا من أشهر الأعمال الفنية على مر العصور، ويُعرف صاحبها باسم ليوناردو دا فينشي. ولكن هل هذا هو اسمه الحقيقي الكامل؟ في هذا المقال، نكشف النقاب عن الاسم الكامل للفنان العظيم ونستعرض بعض الحقائق الشيقة حول حياته وإبداعاته.

الاسم الذي نعرفه به، “دا فينشي”، ليس في الواقع اسم عائلة، بل هو ببساطة يعني “من فينشي”، وهي بلدة صغيرة في إقليم توسكانا بإيطاليا حيث ولد ليوناردو. اسمه الكامل هو ليوناردو دي سير بييرو دا فينشي، أي “ليوناردو ابن السيد بييرو من فينشي”. كان هذا هو النظام المتبع في تسمية الأشخاص في تلك الحقبة، حيث كان يُشار إلى الشخص باسمه الأول متبوعًا باسم والده ثم مكان ميلاده.

لم يكن ليوناردو دا فينشي مجرد رسام، بل كان عالمًا ومخترعًا ومهندسًا معماريًا وعالم نباتات وجيولوجيًا وموسيقيًا ونحاتًا. تجسدت فيه روح عصر النهضة بكل ما تحمله من شغف بالعلم والمعرفة والإبداع. من أشهر أعماله الفنية بالإضافة إلى الموناليزا، لوحة “العشاء الأخير” و”سالفاتور موندي”. كما يُنسب إليه العديد من الاختراعات والتصاميم الهندسية التي سبقت عصره، مثل تصاميم الطائرات والدبابات والآلات الحربية.