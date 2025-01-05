نهيان بن مبارك يزور السفينة التاريخية “أميريجو فسبوتشي” في أبوظبي

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 5 يناير 2025 01:54 مساءً - متابعة – نغم حسن

قام معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، بزيارة السفينة الشراعية التاريخية “أميريجو فسبوتشي”، سفينة التدريب التابعة للبحرية الإيطالية، التي ترسو حاليا في ميناء زايد بأبوظبي ضمن جولتها العالمية الأولى التي انطلقت من إيطاليا في يوليو الماضي.

وبحسب “وام”، خلال الزيارة، أعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عن إعجابه بالسفينة التي توصف بأنها “الأجمل في العالم”، مؤكدا أنها تمثل رمزا للتميز البحري والإرث الصناعي الإيطالي الذي يمتد لأكثر من تسعين عاما؛ كما عبر معاليه عن فخره بالعلاقات الوثيقة التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإيطالية، والتي تحظى بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة نحو مستقبل أكثر ازدهارا وإشراقا.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أن استضافة السفينة “أميريجو فسبوتشي” في أبوظبي تعكس رؤية الإمارات في تعزيز الحوار الثقافي بين الشعوب، مشيرا إلى أن هذا الحدث يُبرز أهمية التفاعل الثقافي والتبادل الحضاري كوسيلة لتعميق الروابط الإنسانية؛ وقال إن مثل هذه الاستضافة تسهم في تعزيز الفهم المتبادل بين الثقافات، وتجسد التزام الإمارات بدورها كمركز عالمي للتواصل الثقافي، بما ينسجم مع طموحاتها المشتركة نحو مستقبل يعمه التعاون والسلام.

تضمنت زيارة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان جولة في معرض “فيلاجيو إيطاليا”، المقام على متن السفينة، والذي يجمع بين الثقافة، والفن، والموسيقى، والتصميم، وفنون الطهي، ليُبرز شعار “صنع في إيطاليا”، حيث يتيح المعرض فرصة استثنائية للتعرف على الإرث الثقافي الإيطالي والابتكار الصناعي والفني، مما يُظهر مدى التنوع والثراء الذي تتميز به إيطاليا.

وتقام على متن السفينة “أميريجو فسبوتشي” مجموعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية المميزة، بما في ذلك عروض موسيقية لفرقة “جارديا دي فينانزا”، إلى جانب عروض لفنانين عالميين من أوركسترا “فيرونا أرينا” و”جوقة دبي الغنائية”؛ كما تسلط الفعاليات الضوء على الفنان الإيطالي العالمي “جاغو”، الذي يعرض أعماله النحتية الاستثنائية، مع التركيز على أبرز إنجازاته، مثل إرسال تمثال رخامي إلى محطة الفضاء الدولية.

وتتضمن الفعاليات المصاحبة ورش عمل فنية، وأنشطة مخصصة للأطفال، وندوات ثقافية تُبرز التميز الصناعي، بالإضافة إلى حفلات موسيقية وعروض تفاعلية تُجسد التقاليد البحرية الإيطالية العريقة، مما يمنح الزوار تجربة غنية بالتنوع الثقافي والابتكار الفني.