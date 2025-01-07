نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والاتحاد في ربع نهائي كأس الملك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الهلال لخوض مواجهة نارية أمام الاتحاد، في كلاسيكو مثير على الأراضي السعودية، ضمن فعاليات كأس الملك، لموسم 2024-2025.

الاتحاد يستعد لمواجهة الهلال في ربع نهائي كأس الملك

ويحتضن ملعب المملكة أرينا، الكلاسيكو الناري بين الهلال والاتحاد في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، تحت صافرة الحكم الفنزويلي خيسوس فالينزويلا.

وتأهل الهلال إلى دور ربع نهائي كأس الملك، بعدما أطاح بنظيره الطائي في أكتوبر الماضي بأربعة أهداف مقابل هدف، بينما صعد العميد، بعد الفوز على الجندل بهدفين دون رد.

ومن المتوقع أن يبدأ الهلال المباراة بتشكيل مكون من:-

▪︎حراسة المرمى: ياسين بونو.

▪︎خط الدفاع: رينان لودي - علي البليهي - خاليدو كوليبالي - جواو كانسيلو.

▪︎خط الوسط: روبن نيفيز - سيرجي سافيتش - مالكوم.

▪︎خط الهجوم: سالم الدوسري - ماركوس ليوناردو - ميتروفيتش.

ويغيب عن صفوف الزعيم في المواجهة المرتقبة أمام الاتحاد لاعبه ياسر الشهراني، بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

في المقابل، من المتوقع أن يبدأ الاتحاد المباراة بتشكيل مكون من:-

▪︎ حراسة المرمى: بريدج رايكوفيتش.

▪︎ خط الدفاع: ماريو ميتاي - حسن كادش - دانيلو بيريرا - مهند الشنقيطي.

▪︎ خط الوسط: فابينيو تفاريس - نجولو كانتي - حسام عوار.

▪︎ خط الهجوم: ستيفن بيرجوين - موسي ديابي - كريم بنزيما.

ويعمل الفرنسي لوران بلان، المدير الفني للعميد، على تعويض الغيابات المؤثرة في صفوف فريقه، حيث يغيب عن الفريق في مواجهة الهلال الثنائي عبدالإله العمري وصالح الشهري، بسبب الإصابة التي لحقت بهما خلال الفترة الماضية.

موعد مواجهة الهلال والاتحاد في كأس الملك

من المقرر، أن تنطلق أحداث المواجهة، يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2025، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والثامنة والنصف بتوقيت السعودية وقطر والتاسعة والنصف بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة الهلال والاتحاد في كأس الملك

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات SSC السعودية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات كأس الملك، لموسم 2024-2025، وتحديدا على قناة SSC sport Hd.