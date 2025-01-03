كل ما تريد معرفته عن مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - حدد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة فالنسيا، في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني 2025.

موعد مباراة فالنسيا ضد ريال مدريد

ينزل الفريق الملكي ضيفًا ثقيلًا على الخفافيش، مساء اليوم الجمعة الموافق 3 يناير على ملعب "مستايا"، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الليجا الإسبانية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام فالنسيا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، أوريلين تشواميني، أنطونيو روديجر، إدواردو كامافينجا

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، لوكا مودريتش، جود بيلينجهام

خط الهجوم: فينيسيوس، كيليان مبابي، رودريجو جوس

تشكيل فالنسيا المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: ديميتريفسكي.

خط الدفاع: فولكييه، موسكيرا، ياريك، فاسكيز.

خط الوسط: بارينيتشيا، جيرا، لوبيز، ألميدا، ريوخا.

خط الهجوم: هوجو دورو.

ويحتل الريال وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 40 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن جاره أتلتيكو مدريد المتصدر، بينما يتواجد فالنسيا في المركز التاسع عشر برصيد 12 نقطة.

وتنقل مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.