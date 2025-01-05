مدرب الوصل: نريد تقديم مباراة جيدة أمام العروبة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 5 يناير 2025 02:52 مساءً - تحدث ميلوش ميلوييفيتش، مدرب الوصل، عن مواجهة العروبة، غداً الاثنين، في الجولة 11 من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين.

وقال ميلوييفيتش، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: “جميع اللاعبين متاحين، بعدما استعدنا كل الدوليين والمصابين”.

وأضاف: “استعددنا للعروبة بجدية كبيرة، بغض النظر عن ترتيبه في المسابقة، لأن الفريق تطور كثيراً، ويمكنك أن ترى بصمة المدرب واضحة.. العروبة لديه نظام لعب معين، وبعض اللاعبين الجيدين، وعلينا التعامل مع هذه المهمة”.

وأتم: “نسعى لبدء العام الجديد بشكل مميز، وتحقيق نتائج جيدة للضغط على الفرق التي تسبقنا في الترتيب، وآمل في دعم جماهيرنا لنقدم مباراة جيدة أمام العروبة”.