مأساة في فرن تركي: فران يحاول الانتحار بسكب الدبس المغلي بسبب الديون

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 5 يناير 2025 02:52 مساءً -

متابعة بتول ضوا

شهدت مدينة أضنة التركية حادثة مأساوية، حيث أقدم فران على محاولة انتحار مؤلمة باستخدام الدبس المغلي. الحادثة التي وثقتها كاميرا المراقبة أثارت صدمة واسعة وتعاطفًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، مُسلطة الضوء على الضغوط النفسية والاقتصادية التي يواجهها العديد من العمال.

تفاصيل الحادثة:

أظهر مقطع فيديو مُسجل بواسطة كاميرا مراقبة في أحد الأفران، فرانًا يبدو عليه الإرهاق واليأس، وهو يحمل وعاءً من الدبس المغلي (الذي يُستخدم عادةً في حشو المعجنات) ويسكبه على رأسه. اللافت في الأمر أنه استخدم قطع قماش لحماية يديه من حرارة الوعاء قبل الإقدام على هذا الفعل المأساوي. سقط الرجل أرضًا على الفور، وتم نقله إلى العناية المركزة في أحد مستشفيات أضنة.

كشفت وسائل الإعلام المحلية أن الفرّان كان يعاني من ضائقة مالية حادة بسبب تراكم الديون، ما دفعه إلى محاولة الانتحار بهذه الطريقة المؤلمة. لحسن حظه، كان هناك عامل آخر وزبائن في الفرن وقت الحادث، ما سمح بإسعافه بسرعة ونقله إلى المستشفى.

https://x.com/aykiricomtr/status/1864629179708276942