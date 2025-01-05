بليك ليفلي وريان رينولدز وهيوجاكمان يغيبون عن حفل غولدن غلوب 2025

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 5 يناير 2025 02:52 مساءً - متابعة بتول ضوا

يشهد حفل توزيع جوائز غولدن غلوب 2025 غيابًا ملحوظًا لبعض النجوم المحبوبين، وعلى رأسهم النجمة بليك ليفلي وزوجها ريان رينولدز، بالإضافة إلى النجم هيوجاكمان. هذا الغياب أثار تساؤلات الجمهور وعشاق السينما، خاصة مع تزامن الحفل مع بعض الأحداث الهامة في حياة هؤلاء النجوم.

السبب الرئيسي لغياب بليك ليفلي عن حفل غولدن غلوب هذا العام يعود إلى معركتها القانونية المستمرة مع المخرج جاستن بالدوني، زميلها في فيلم “It Ends With Us”. حيث رفعت ليفلي دعوى قضائية ضده تتضمن اتهامات بالتحرش الجنسي وخلق بيئة عمل متوترة خلال تصوير الفيلم. وقد نفت بالدوني هذه الاتهامات.

تطورات القضية دفعت ليفلي لرفع دعوى قضائية ثانية هذا الأسبوع، تتهم فيها بالدوني بالتسبب في “ضائقة عاطفية شديدة وألم وإذلال وإحراج”. هذه المعركة القانونية تلقي بظلالها على حضور ليفلي للأحداث العامة، بما في ذلك حفل غولدن غلوب.

إلى جانب غياب بليك ليفلي، أكدت التقارير الصحفية غياب زوجها النجم ريان رينولدز، بالإضافة إلى النجم هيوجاكمان. لم يتم الكشف عن الأسباب الرسمية لغيابهما، لكن من المرجح أن يكون ذلك تضامنًا مع ليفلي في ظل الظروف الحالية.

غياب هؤلاء النجوم يُعد خسارة للحفل، حيث يُعتبرون من الشخصيات المحبوبة في هوليوود، ويُضفون بريقًا خاصًا على هذه المناسبة. ومع ذلك، أكدت الممثلة الكوميدية نيكي جلاسر، مُقدمة الحفل، أنها لن تتطرق إلى وضع ليفلي القانوني في أي من فقرات الحفل، احترامًا للوضع وحساسيته.