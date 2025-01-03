نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حريق في مبنى تجاري في سيونغنام بكوريا الجنوبية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن في كوريا الجنوبية إنقاذ وإجلاء عشرات الأشخاص إثر حريق اندلع في مبنى تجاري كبير بمدينة سيونغنام اليوم الجمعة.

ووفقا لإدارة الإطفاء في مقاطعة جيونجي تم نشر أكثر من 100 من رجال الإطفاء و40 مركبة في مكان الحريق.

وأظهرت لقطات تلفزيونية دخانا وألسنة اللهب تتصاعد من الجزء السفلي من المبنى.



وقالت السلطات إن نحو 50 شخصا تمكنوا من الخروج من المبنى، بينما أنقذ عمال الطوارئ 40 آخرين.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان أي شخص لا يزال داخل المبنى المكون من ثمانية طوابق، والذي يضم عدة طوابق سفلية.



وقالت إدارة الإطفاء إنه بينما تم علاج بعض الأشخاص من استنشاق الدخان، لم ترد تقارير عن وقوع إصابات خطيرة. ولم يعرف على الفور سبب الحريق