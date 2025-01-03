انت الأن تتابع خبر استقرار في سعر الجنيه السوداني أمام الريال السعودي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت تعاملات اليوم في سوق العملات في السودان استقرار بعض الشئ في سعر الجنيه السوداني أمام العملات،ولكن هذا الاستقرار لم يكن في صالح المواطنين،وذلك بسبب الزيادة التاريخية التي حدثت في الفترة الأخيرة نتيجة النزاع العسكري القائم في البلاد بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع،وهذا الأمور تزداد تعقيداً في البلاد،مما يصعب الأمور على المواطنين.

الوضع الحالي الإقتصادي

أمور اقتصادية صعبة تعيشها السودان هذه الفترة بسبب التراجع الشديد في حالة الإقتصاد،وكذلك نقص موارد الدولة بسبب زيادة أسعار العملات،وهذا تسبب في تراجع كبير على مستوى الشراء للمواطنين بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار السلع والخدمات نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار العملات،وهذا شكل ضغط كبير على القطاع المصرفي للبلاد،وجعل هناك تنافس كبير بين السوق الرسمي والسوق الموازي.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني

سجلت العملات الأجنبية ارتفاعاً كبيراً في تعاملات اليوم وكانت كالتالي:-

الدولار الأمريكي: ٢٥٥٠ جنيه سوداني.

اليورو: ٢٦٥٦.٢٥ جنيه سوداني.

الجنيه الاسترليني: ٣١٨٧.٥ جنيه سوداني.

أسعار العملات العربية مقابل الجنيه السوداني

سجلت العملات العربية أرقام مرتفعة مقابل الجنيه السوداني وكانت كالتالي:-

الريال السعودي: ٦٧٨.١٩ جنيه سوداني.

الدرهم الإماراتي: ٦٩٤.٨٢ جنيه سوداني.

الريال القطري: ٧٠٠.٥٤ جنيه سوداني.

الريال العماني: ٦٧١٠.٥٢ جنيه سوداني.

الدينار البحريني: ٦٧١٠.٥٢ جنيه سوداني.

الدينار الكويتي: ٨٢٢٥.٨٠ جنيه سوداني.

الجنيه المصري: ٥٠.١٣ جنيه سوداني.

وبعد عرض تلك الأسعار هذا يبين مدى الفارق الكبير بين العملة المحلية في السودان والعملات الخليجية مما يسبب ضغط كبير على الاقتصاد السوداني.

تحذيرات خبراء الإقتصاد

حذر خبراء الإقتصاد في السودان بأن إستمرار الأوضاع كما هي للسنة الثانية على التوالي وهذا يؤدي إلى تفاقم مشكلات كبيرة وهي:-

زيادة معدلات الفقر.

ارتفاع معدلات التضخم.

إنخفاض مستمر في قيمة الجنيه السوداني.

انتشار معدل الجرائم.

التوقعات الاقتصادية المستقبلية