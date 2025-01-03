نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتظام فتح سوق اليوم الواحد بإمبابة وتوافد المواطنين عليه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة انتظام العمل داخل سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع بحي إمبابة اليوم الجمعة وتوافد سيارات السلع والمواد الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية والشركات المشاركة لاستقبال المواطنين.

واشار المهندس عادل النجار ان السوق يشهد توافد من مواطني احياء امبابة والوراق والمنيرة الغربية كل أسبوع وهو ما يعكس نجاح تجربة تنظيم أسواق اليوم الواحد بمحافظة الجيزة نظرًا لما يقدمه من السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار أقل عن مثيلاتها في الأسواق العامة والمحال وبجودة عالية.

وكلف محافظ الجيزة رئيس حي امبابة ومديرية التموين والتجارة الداخلية بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لاستمرار انعقاد سوق اليوم الواحد أسبوعيًا للتسهيل علي المواطنين والتخفيف عليهم .

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