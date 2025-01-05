نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ينظم معرض إصدارات 'آل البيت' في المسجد الإبراهيمي بكفر الشيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظّم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية معرضًا لإصداراته الخاصة بآل البيت -رضوان الله عليهم- في ساحة المسجد الإبراهيمي - مدينة دسوق - محافظة كفر الشيخ، في إطار توجيهات أ. د أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبإشراف الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

شهد المعرض إقبالًا كبيرًا من رواد المسجد على مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ ما يعد إقبالًا غير مسبوق، إذ واصل المجلس عقد معارض كتب آل البيت -رضوان الله عليهم- بعد النجاح الكبير الذي تحقق في المعارض السابقة.

من جانبه أعلن الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن قيام وزارة الأوقاف ممثلة في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمواصلة سلسلة معارض كتب آل البيت -رضوان الله عليهم - إذ تسهم تلك الفاعليات في زيادة الوعي الديني الصحيح، والتأسي بأخلاق آل البيت -رضوان الله عليهم – بوصفها منهجًا للخلق الإسلامي المستمد من القرآن الكريم، وتقديم التصوف وأعلامه بصورة منهجية نابعة من عراقة علمية تميز بها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية.

يجدر بالذكر أن رواد المعرض قد طالبوا بزيادة المعارض التي تقيمها وزارة الأوقاف ممثلةً في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.