انت الأن تتابع خبر أبشر تعلن عن خطوات استخراج إذن إصلاح المركبات: طالع التفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الإدارة العامة للمرور السعودي أن هناك إمكانية لإستخراج إذن إصلاح المركبات من خلال منصة أبشر بكل سهولة،وذلك دون الاحتياج للذهاب إلى أي من إدارات المرور،ويأتي ذلك بهدف تحقيق رؤية المملكة في التحول الرقمي ٢٠٣٠،كما أن الهدف من هذا الأمر أيضاً هو توفير الوقت والجهد للمواطنين والمقيمين،مع ضمان سرعة وإنجاز الخدمة.

كيفية استخراج إذن إصلاح المركبات عبر أبشر

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها من أجل استخراج إذن إصلاح المركبات عبر أبشر وهي على النحو التالي:-

١- الدخول إلى منصة أبشر من هنا

٢- تسجيل الدخول عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور.

٣- بعد ذلك الانتقال إلى قائمة الخدمات واختيار خدمة إدارة المركبات.

٤- بعد ذلك إختيار خدمة إصدار إذن إصلاح.

٥- بعد ذلك يتم تأكيد الطلب للحصول على الرقم المرجعي.

٦- بعد إصدار الإذن سوف تصلك رسالة نصية بها الرقم المرجعي للطلب.

٧- بعد إصدار الرقم المرجعي يجب على المستفيد التوجه إلى أحد الورش المعنية ومشاركة الرقم المرجعي للإصلاح.

٨- بعد ذلك يتم مراجعة عمليات الإصلاح بسهولة دون الحاجة للرجوع إلى المرور.

الهدف من استخراج إذن إصلاح مركبات عبر أبشر