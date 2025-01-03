انت الأن تتابع خبر عاجل : الرئيس السيسي يصدر قرارات صارمة وتوجيهات مهمه لـ البنك المركزي و4 وزراء ما هي التوقعات بعد قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الرئيس السيسي يصدر قرارت جديدة .. في إطار مواجهته للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة، اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي سلسلة من القرارات الحاسمة التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتسريع عملية التنمية في مصر. هذه القرارات تمثل استجابة مباشرة للأوضاع الراهنة، وتضع الأسس لمستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا في مختلف القطاعات الحيوية.

اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأس مال مؤسسة التمويل الدولية

في خطوة جديدة نحو تعزيز دور مصر على الساحة الاقتصادية الدولية، أصدر الرئيس السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 110 لسنة 2024، الذي يقضي بالموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بحصة قدرها 28940 سهمًا. يُعتبر هذا القرار جزءًا من استراتيجية مصر لتعزيز الشراكات الدولية وجذب المزيد من الاستثمارات في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.

مشروع المساعدة الفنية التحضرية لإدارة الحمأة في مصر

وفي خطوة أخرى تهدف إلى تطوير البنية التحتية في مصر، أصدر الرئيس السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 111 لسنة 2024، الذي يقضي بالموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع المساعدة الفنية التحضرية لإدارة الحمأة في مصر. يُمول المشروع من خلال منحة قيمتها 2 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، ويستهدف دعم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في تطوير نظام إدارة الحمأة

تفويض رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء والمصابين

في إطار تعزيز الدور المجتمعي والحكومي في رعاية أسر الشهداء والمصابين، أصدر الرئيس السيسي قرارًا جمهوريًا بشأن تفويض رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية. القرار رقم 597 لسنة 2024 يتيح للرئيس المفوض صلاحيات واسعة في تعيين موظفين في وظائف مدير عام وإدارة إشرافية بصندوق تكريم الشهداء والمصابين.

تحسين خدمات الاتصالات والإنترنت في مصر

اهتم الرئيس السيسي بمتابعة تحسين خدمات الاتصالات وجودة الإنترنت في البلاد، حيث عقد اجتماعًا مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمناقشة استراتيجية مصر الرقمية وتطوير صناعة التعهيد. الرئيس السيسي أكد على أهمية تحسين التغطية الاتصالية في جميع أنحاء الجمهورية، وضمان وصول خدمات الإنترنت بجودة عالية، بما يساهم في تحسين حياة المواطنين.

كما وجه الرئيس بتكثيف الجهود لتحسين وضع مصر في المؤشرات العالمية لقطاع الاتصالات، والعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للاتصالات والخدمات الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، تم استعراض جهود الحكومة في تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بهدف إيجاد حلول مبتكرة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية.

التحول إلى مجتمع رقمي وتطوير التعليم الرقمي

من جانب آخر، أشار الرئيس السيسي إلى ضرورة استمرار العمل نحو التحول إلى مجتمع رقمي متكامل، وذلك من خلال توفير الخدمات الرقمية وحوكمة البيانات. كما أكد على أهمية التوسع في التدريب وبناء القدرات الرقمية من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز إبداع مصر الرقمية، بهدف إعداد الشباب لسوق العمل الرقمي المتطور.

دور وزارة الأوقاف في تجديد الخطاب الديني وتعزيز الوعي

في مجال تعزيز الوعي الديني، عقد الرئيس السيسي اجتماعًا مع وزير الأوقاف لمتابعة خطط الوزارة في تأهيل الأئمة والخطباء، وتجديد الخطاب الديني. تم خلال الاجتماع مناقشة مبادرة “عودة الكتاتيب” التي تهدف إلى تنشئة الأجيال الجديدة على قيم دينية سليمة، بالإضافة إلى جهود الوزارة لتطوير مستشفى الدعاة.

اجتماع مع القيادات العسكرية والاقتصادية لمتابعة الوضع الاقتصادي

كما اجتمع الرئيس السيسي مع القادة العسكريين والمسؤولين الاقتصاديين لمتابعة الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي. الاجتماع تناول مؤشرات الاقتصاد الكلي، السياسة النقدية، وسعر الصرف، بالإضافة إلى جهود الحكومة لتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي وضمان توافر المستلزمات الضرورية للإنتاج. الرئيس وجه بضرورة التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية لدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات.

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