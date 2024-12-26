نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلقة تقلب الموازين بين نزار الفارس وأحمد الفيشاوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلقة ستقلب الموازين بين الإعلامي نزار الفارس والفنان أحمد الفيشاوي الذي أدلى بعدد كبير من التصريحات النارية وظل نزار يطارده حتى قدم حلقة مختلفة وقوية .

فاروق الفيشاوي أكثر وسامة وموهبة من عادل إمام ولم أزر قبره ولا مرة منذ وفاته



أكد أحمد الفيشاوي أن والده الفنان فاروق الفيشاوي أكثر موهبة ووسامة من عادل إمام وكانت الصدمة عندما قال أنه لم يزر قبر والده منذ وفاته.



تعليق قوي من أحمد الفيشاوي عن الشبه الكبير بينه وبين الجولاني أحمد الشرع حاكم سوريا وأكد أنه لا يمانع تقديم قصة حياته والفيصل في ذلك هو السيناريو.

قصة حب الفيشاوي وشيرين رضا



قصة حب كبيرة عاشها أحمد الفيشاوي حسب تصريحاته مع شيرين رضا مؤكدًا أنها شاركته كل مشاعره مضيفًا أن أفضل ما في الزواج هو الطلاق ولكن نزار باغته بسؤال حول طلاق فاروق الفيشاوي لوالدته سمية الألفي.

ويجز خطير وكلامه مفهوم والمشكلة عند رامي صبري



شهدت الحلقة أيضًا الكثير من النقاط الساخنة حول ارتدائه الحلق وانضمامه للإخوان المسلمين وتعليق قوي على أزمة ويجز ورامي صبري، حيث قال: "ويجز خطير وكلامه مفهوم والمشكلة عند رامي صبري".