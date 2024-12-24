محمد رمضان يكشف عن تفاصيل جديدة حول مسابقة الـ 5 ملايين جنيه

القاهرة - محمد ابراهيم - محمد رمضان يكشف تفاصيل جديدة حول مسابقة الـ 5 ملايين جنيه

أعلن الفنان محمد رمضان عن تفاصيل المسابقة التي طرحها لجمهوره مؤخرًا، والتي تتيح للفائز بها جائزة مالية تصل إلى 5 ملايين جنيه، حيث تتعلق المسابقة بتخمين اسم أغنيته الجديدة، وصرح رمضان أنه لتسهيل الأمر على المتابعين، فإن اسم الأغنية مستوحى من إحدى أغنيتيه السابقتين: "برج الثور" أو "كبير بلد".

ونشر رمضان عبر حسابه على "فيسبوك": "سؤال الخمسة مليون جنيه، باقي يومين اسم أغنيتي القادمة موجود في أغنية من الاتنين دول: برج الثور وكبير بلد."

منشور الفنان محمد رمضان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير فيس بوك

من جهة أخرى، علّق محمد رمضان على الجدل الذي أثير حول كليب أغنيته الأخيرة "برج الثور". حيث وُجهت له انتقادات بتقليد الرئيس الراحل أنور السادات في الكليب، لكنه لم يُبدِ استياءً من تلك الأقاويل، بل أشار إلى أن الأغنية تعبّر عن رسالة فنية.

كما أطلق الفنان محمد رمضان كليب أغنيته الجديدة "برج الثور" عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، بعد حملة ترويجية واسعة، والأغنية تأتي بالتعاون مع المغني العالمي روس إيمانويل بيتو، المعروف باسم Afro B، وتميزت بمزجها للإيقاعات الشرقية والغربية.

يذكر أن الكليب يحمل طابعًا فنيًا مبتكرًا، ويعكس أسلوب محمد رمضان في المزج بين التمثيل والغناء بأسلوب استعراضي جذاب، هذا العمل يأتي كجزء من سلسلة النجاحات التي حققها رمضان في مسيرته الغنائية مؤخرًا.