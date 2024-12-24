صورة.. روجينا تبدأ تصوير «حسبة عمري» رمضان 2025

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أحمد جودة - القاهرة - تشارك الفنانة روجينا في السباق الرمضاني القادم 2025 بمسلسل جديد تحت عنوان «حسبة عمري»، الذي يناقش العلاقة بين الرجل والمرأة.

روجينا تبدأ تصوير «حسبة عمري» رمضان 2025

وشاركت روجينا صورة عبر حسابها الشخصي علي موقع انستجرام، تكشف فيها عن بدء تصوير مشاهد مسلسل «حسبة عمري»،وعلقت: «بسم الله توكلنا على الله».

قصة مسلسل حسبة عمري

تدور أحداث مسلسل «حسبة عمري» لـ روجينا في إطار اجتماعي، يناقش العلاقة بين الرجل والمرأة، ومن المقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم.

أبطال مسلسل حسبة عمري

ويشارك في بطولة مسلسل «حسبة عمري»، عدد من النجوم أبرزهم: روجينا، سيد رجب وعمرو عبد الجليل ومحمد رضوان، ونخبة أخرى من الفنانين من المقرر الإفصاح عنهم خلال الأيام القليلة المقبلة، والعمل من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

آخر أعمال روجينا

وكان آخر أعمال روجينا، كانت مسلسل «سر إلهي» الذي عرض خلال موسم مسلسلات رمضان 2024، ودارات احداثه حول حالة من الإثارة والتشويق معا، خاصة بعدما تحاول الحصول على حقوقها كاملة في ميراث والدتها، الأمر الذي يقابل بعد بالرفض، لتتصاعد الأحداث التي تجمعها بالنجم أحمد بدير، والفنانة مي سليم، وتطورت خلال الأحداث في جريمة قتل.

أبطال مسلسل سر إلهي

شارك في بطولة مسلسل «سر إلهي»، نخبة من نجوم الفن أبرزهم روجينا، أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.