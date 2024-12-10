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أحمد جودة - القاهرة - نادية مصطفى تؤدي العمرة لها وللموسيقار الراحل محمد سلطان

نشرت المطربة نادية مصطفى عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي لحظات من زيارتها للحرم المكي، حيث أدت مناسك العمرة برفقة مجموعة من صديقاتها، وأعربت نادية عن سعادتها البالغة بهذه التجربة الروحانية، موضحة أنها حرصت على أداء العمرة عن والدها، وكذلك عن الموسيقار الراحل محمد سلطان، الذي اعتبرت أن له فضلًا كبيرًا في مسيرتها الغنائية.

وعلّقت نادية مصطفى على الصور التي نشرتها قائلة:

"الحمد لله رزقني عمرة مع أحلى وأغلى صحبة، عن نفسي أولًا، وعن أبي وقطعة من قلبي الحاج مصطفى رحمه الله، وعن أستاذي وأبي وأخي وصديقي الغالي ومن له فضل كبير لن أنساه ما حييت، الموسيقار الكبير أستاذ محمد سلطان".

وتابعت:

"ربنا يرحمهم ويسكنهم الفردوس الأعلى يارب اللهم تقبلها مني واجعلها مقبولة مبرورة، وألا تحرمني منها، واكتبها لي دائمًا ولكل مشتاق يا رب."

منشور نادية مصطفى عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير فيس بوك

وأثارت كلماتها حالة من التأثر بين متابعيها، الذين عبروا عن إعجابهم بمشاعرها الصادقة وحرصها على التذكر والدعاء لمن أثروا في حياتها.

يُذكر أن الفنانة نادية مصطفى قد أحيت آخر حفلاتها الغنائية في شهر أكتوبر الماضي ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32، وقد أُقيم الحفل على مسرح سيد درويش بمدينة الإسكندرية، تحت قيادة المايسترو حازم القصبجي، كما أحيت نادية مصطفى حفلًا آخر ضمن نفس المهرجان، ولكن هذه المرة على مسرح الجمهورية بالقاهرة.