العثور على تماثيل أثرية في صعدة

العثور على تماثيل أثرية في صعدةذكرت الهيئة العامة للآثار والمتاحف، أن مزارعًا عثر على تماثيل أثرية أثناء استصلاح أرض للزراعة في محافظة صعدة.

وأوضحت الهيئة على حسابها في "فيسبوك"، أن مزارعًا في منطقة الجثام بوادي مذاب في مديرية الصفراء كان يستصلح أرضا للزراعة، وخلال ذلك وقع على آثار في باطن الأرض، من ضمنها تماثيل، فأبلغ الجهات الأمنية، التي انتقلت إلى المكان برفقة مدير الآثار في صعدة.

وأشارت إلى أنه سيتم إرسال تلك القطع إلى الهيئة في صنعاء، بعد اتخاذ الإجراءات الأمنية.. مطالبة بتحريز الموقع.