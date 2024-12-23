انت الأن تتابع خبر لماذا لا يمكن لـ إيلون ماسك أن يصبح رئيسا لأمريكا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إن حليفه الملياردير إيلون ماسك لا يمكن أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة لأنه “لم يولد في هذا البلد”.

جاء ذلك ردا على منتقديه، ولا سيما من المعسكر الديمقراطي، الذين وصفوا أغنى رجل في العالم بأنه “الرئيس ماسك”، نظرا لحضوره المكثف على الساحة السياسية إلى جانب الرئيس المنتخب.

وقال ترامب خلال تجمع حاشد في ولاية أريزونا: “أنا هادئ، أتعلمون لماذا؟ لا يمكن له أن يكون كذلك، فهو لم يولد في هذا البلد”، في إشارة إلى مالك شركتي “تسلا” و”سبيس إكس”.

ويحمل إيلون ماسك المولود في جنوب إفريقيا 3 جنسيات؛ جنوب إفريقية وكندية وأمريكية، لكن المادة الثانية من دستور الولايات المتحدة تشترط على من يريد الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أن يكون مواطنا أمريكيا بالمولد.