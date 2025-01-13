العالم اليوم - بايدن: اتفاق غزة "وشيك"

انتم الان تتابعون خبر بايدن: اتفاق غزة "وشيك" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 يناير 2025 11:23 مساءً - أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الإثنين، أن الأطراف "على وشك" إبرام اتفاق هدنة في قطاع غزة.

وقال بايدن خلال خطاب ألقاه في وزارة الخارجية حول سجله الدبلوماسي: "نحن على وشك أن نرى اقتراحا طرحته بالتفصيل قبل عدة أشهر يؤتي ثماره أخيرا".

وأكد الرئيس الذي تنتهي ولايته بعد أيام، أن إدارته تعمل "بشكل عاجل على إبرام هذا الاتفاق"، قبل أسبوع من تسلم خلفه دونالد ترامب مهامه في البيت الأبيض.