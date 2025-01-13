خضروات تساعد الأطفال على النوم باكراً

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 13 يناير 2025 11:54 مساءً - النوم الصحي للأطفال: فوائد الخضروات

من المعروف أن النوم الجيد يلعب دورًا حاسمًا في نمو الأطفال وتطورهم العقلي والجسدي. ومع ازدياد الضغوط اليومية والإفراط في استخدام الأجهزة الإلكترونية، أصبح من الصعب على العديد من الأطفال الخلود إلى النوم المبكر والحصول على قسط كافٍ من الراحة. يبرز هنا دور التغذية في تحسين جودة النوم، خاصة من خلال تضمين بعض الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة.

الخضروات الغنية بالمغنيسيوم

المغنيسيوم مسؤول عن تحسين نوعية النوم والاسترخاء العضلي، وهناك عدد من الخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من هذا المعدن المهم:

السبانخ: تعتبر السبانخ مصدرًا رائعًا للمغنيسيوم، ويمكن إضافتها إلى وجبات الأطفال في السلطات أو السموذي.

تعتبر السبانخ مصدرًا رائعًا للمغنيسيوم، ويمكن إضافتها إلى وجبات الأطفال في السلطات أو السموذي. البروكلي: إلى جانب غناه بالمغنيسيوم، يحتوي البروكلي على الكثير من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الأطفال.

الخضروات التي تحتوي على السيروتونين

يلعب السيروتونين دورًا مهمًا في تعزيز الشعور بالراحة النفسية والمساعدة في تنظيم دورة النوم:

الطماطم: يمكن تحضير المقبلات باستخدام الطماطم أو إضافتها كعنصر رئيسي في العديد من الأطباق.

يمكن تحضير المقبلات باستخدام الطماطم أو إضافتها كعنصر رئيسي في العديد من الأطباق. الجزر: توفر قرمشة الجزر متعة للأطفال، بالإضافة إلى فوائد السيروتونين.

الخضروات الغنية بالألياف

تساعد الألياف على تحسين عملية الهضم، مما يمكن أن يسهم في نوم مريح وغير متقطع:

البازلاء: غنية بالألياف، ويمكن تقديمها مع الأرز أو في حساء لذيذ.

غنية بالألياف، ويمكن تقديمها مع الأرز أو في حساء لذيذ. القرع: إلى جانب طعمه اللذيذ، فهو يساعد في تنظيم حركة الأمعاء.

نصائح عامة لتعزيز نوم الأطفال

إلى جانب الإضافات الغذائية السابقة، يمكن اتباع بعض الخطوات لضمان أن الأطفال يحصلون على نوم عميق ومريح:

تحديد جدول زمني ثابت للنوم والاستيقاظ.

الحد من استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم بساعة.

تشجيع الأطفال على ممارسة الرياضة اليومية لتفريغ الطاقة الزائدة.

من خلال الاهتمام بالتغذية وتضمين الخضروات المناسبة في وجبات الأطفال، يمكن تحقيق تحسينات كبيرة في جودة النوم، مما يعكس إيجابًا على صحتهم العامة وتحصيلهم الدراسي.