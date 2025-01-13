من عمر مرموش إلى محمد صلاح.. تعرف على أفضل 5 لاعبين في دوريات أوروبا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 يناير 2025 11:31 مساءً - تصدر عمر مرموش لاعب منتخب مصر ونادي آينتراخت فرانكفورت الألماني قائمة أفضل اللاعبين في دوريات أوروبا الكبرى "بيج 5"، وذلك وفقًا لموقع "هوسكورد" العالمي المتخصص في إحصائيات كرة القدم.

وحصل عمر مرموش على 8.14 – 10 في التقييم الذي أعده الموقع عن مستويات لاعبي الأندية المشاركة في دوريات أوروبا الكبرى "بيج 5"، وهي الإسباني والألماني والإنجليزي والإيطالي والفرنسي.

وجاء لامين يامال نجم برشلونة الإسباني الصاعد في المرتبة الثانية بتقييم 7.98، ثم هاري كين هداف بايرن ميونخ الألماني في المرتبة الثالثة بتقييم 7.96، بينما حل محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم نادي ليفربول الإنجليزي في المرتبة الرابعة بتقييم 7.96 لكنه شارك في 19 مباراة مع ليفربول بينما شارك هاري كين في 14 مباراة مع البايرن، يأتي هذا في الوقت الذي جاء فيه رافينيا لاعب برشلونة الإسباني بالمرتبة الخامسة بتقييم 7.93

تواجد عمر مرموش ، نجم منتخب مصر ونادي آينتراخت فرانكفورت، فى التشكيلة المثالي للجولة الـ 16 من عمر مسابقة الدوري الألماني "البوندزليجا"، وفقاً لموقع "هوسكورد" العالمي المتخصص في إحصائيات كرة القدم.

وقاد عمر مرموش فريقه آينتراخت فرانكفورت لتحقيق الفوز على سانت باولي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ16 من منافسات الدوري الألماني.

وبات عمر مرموش قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث كشف كيفن تراب حارس مرمى فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني عن رحيل عمر مرموش نجم الفريق في مقطع فيديو تم تصويره للحارس في سيارته مساء الأحد.

وظهر تراب في مقطع فيديو مع أحد المعجبين يسأله عن عمر مرموش فأجاب، "عمر مرموش رحل!"، فعاد المعجب بسؤاله عن وجهته هل هي إلى مانشستر سيتي؟، فرد الحارس ضاحكا، "لا أعرف، ولكنه ليس موجودًا الآن".

في حين عنونت صحيفة "بيلد"، ذائعة الصين في ألمانيا، "هل كان هذا هو هدف مرموش الأخير لآينتراخت؟"، وقالت الصحيفة إن عمر مرموش أنهى صيامه التهديفي في آخر ثلاث مباريات بزيارة شباك ناديه السابق سانت باولي، مشيرة إلى أن اللاعب المصري ربما يكون قد سجل ظهوره الأخير مع آينتراخت فرانكفورت قبل الانتقال إلى مانشستر سيتي.

وأضافت الصحيفة: "عمر مرموش لا يستطيع رفض مانشستر سيتي، فالفريق الإنجليزي يشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا كل موسم كما ينافس بقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، كما يريد اللاعب المصري أن يلعب بجوار أحد أفضل المهاجمين في العالم وهو هالاند".

وتابعت الصحيفة: "آينتراخت فرانكفورت لا يمكنه أيضاً مقاومة رغبة مانشستر سيتي في ضم عمر مرموش، على الرغم أن النادي الإنجليزي سيقدم عرضاً بحد أقصى 60 مليون يورو فيما يريد النادي الألماني الحصول على 80 مليون يورو، إلا أن آينتراخت فرانكفورت سيكون الرابح الأكبر في كلتا الحالتين".

وانفرد "اليوم السابع" مطلع يناير الجاري بأن عمر مرموش انتقل إلى مانشستر سيتي، وبدأت وسائل الإعلام الألمانية والإنجليزية تؤكد الانفراد في الأيام الماضية والكشف عن تفاصيل المفاوضات واقتراب النجم المصري من حامل لقب الدوري الإنجليزي.

ولا يزال عمر مرموش يصارع النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الألماني على لقب هداف الدوري، حيث يمتلك هاري كين في رصيده 15 هدفاً متفوقاً بفارق هدف وحيد على النجم المصري.