نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإيطالي (20)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 13 يناير 2025 11:54 مساءً - خاص- دوت الخليج
استكملت أمس، الإثنين، مباريات الجولة العشرين من الدوري الإيطالي وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه المرحلة…
النتائج المسجلة في الجولة (20)
مونزا × فيورنتينا 2-1
لاتسيو × كومو 1-1
إمبولي × ليتشي 1-3
أودونيزي × أتلانتا 0-0
تورينو × جوفنتوس 1-1
ميلان × كالياري 1-1
جنوى × بارما 1-0
فينيزيا × إنتر ميلان 0-1
بولونيا × روما 2-2
نابولي × هيلاس فيرونا 2-0
ترتيب فرق المقدمة
1- نابولي: 47 نقطة
2- إنتر ميلان: 43 نقطة
3- أتلانتا: 42 نقطة
4- لاتسيو: 36 نقطة
5- جوفنتوس: 33 نقطة