الدوري الإيطالي (20)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 13 يناير 2025 11:54 مساءً - خاص- دوت الخليج

استكملت أمس، الإثنين، مباريات الجولة العشرين من الدوري الإيطالي وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه المرحلة…

النتائج المسجلة في الجولة (20)

مونزا × فيورنتينا 2-1

لاتسيو × كومو 1-1

إمبولي × ليتشي 1-3

أودونيزي × أتلانتا 0-0

تورينو × جوفنتوس 1-1

ميلان × كالياري 1-1

جنوى × بارما 1-0

فينيزيا × إنتر ميلان 0-1

بولونيا × روما 2-2

نابولي × هيلاس فيرونا 2-0

ترتيب فرق المقدمة

1- نابولي: 47 نقطة

2- إنتر ميلان: 43 نقطة

3- أتلانتا: 42 نقطة

4- لاتسيو: 36 نقطة

5- جوفنتوس: 33 نقطة