وزير العمل يناقش مع ممثلي الإتصالات و”الشركة المُنفذة” خطة عمل ”منصة البنية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 يناير 2025 03:32 مساءً - جبران يوجه بسرعة الإنجاز ويؤكد :نقلة نوعية في عرض بيانات سوق العمل وتوفير المعلومات للجميع

إلتقى محمد جبران وزير العمل،اليوم الثلاثاء ،بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمُمثلي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة د. ريهام معوض مستشار وزير الاتصالات للتخطيط الاستراتيجي ،والمهندس محمود صفوت المدير التنفيذي لشركة dxc المُنفذة لمنصة البنية المعلوماتية لسوق العمل، بشأن إستعراض أخر التطورات عن إطلاق "المنصة"..وإستمتع الوزير من وفد وزارة الإتصالات وشركة dxc عن المستجدات ،وتوضيح الإستفادة التي ستعود على سوق العمل خلال إطلاق المنصة.وقالوا أنها من أبرز المنصات الإلكترونية ضمن مشروع "أَحمس الرئاسي" والذي تقوم وزارة الاتصالات بتنفيذه بهدف إعادة بناء جميع التطبيقات الإلكترونية الحكومية طبقًا للمعايير الدولية، وذلك من حيث التصميم والبرمجة وتوفير قواعد بيانات مُتكاملة ومُؤّمنة ومُتاحة مركزيًا، وتحقيق التكامل المعلوماتي بين الجهات ذات الصلة بما يضمن دقة وجودة المعلومات وعدم تكرارها بما ينعكس على اتخاذ القرار، وذلك في إطار تجربة الحكومة نحو التحول الرقمي....

ووجه الوزير جبران بسرعة العمل على انجاز المنصة وتذليل أي صعوبات قد تواجه عملية التشغيل ،والشراكة مع القطاع الخاص،والاستعانة بخبرات الشركات الكبرى لوضع المهارات المطلوبة للوظائف في سوق العمل ..وأوضح أن هذه المنصة ستكون نقلة نوعية في عرض بيانات سوق العمل وتوفير المعلومات عن العمل اللائق للجميع ،وخطط تأهيل العمالة المنتجة والمدربة في إطار إستراتيجية "الاستثمار في البشر" ،كركيزة للتقدم والنمو الاقتصادي، وفيما يخص ملف العمل تتضمن المنصة مجموعة من المحاور منها التشغيل وفرص العمل والتدريب وتنمية المهارات والسلامة والصحة المهنية،وغيرها من خدمات الوزارة ،بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات الصلة بما يتماشى مع التحديات والمتغيرات في سوق العمل الداخلي والخارجي..

شارك في اللقاء من جانب وزارة العمل: إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، وخالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية للرعاية، وأمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وخالد عبد الله مستشار الوزير للسلامة والصحة المهنية، وهند محمد مدير عام سوق العمل، ومحمد منتصر مدير عام التفتيش التوجيهي للسلامة والصحة المهنية، وياسمين ممدوح مدير عام متابعة التدريب المهني، والشيماء عبد الله مدير عام شئون للعمالة غير المنتظمة