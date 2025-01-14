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انعقاد مقرأة كبار القراء «برواية البزي عن ابن كثير» بمسجد الإمام الحسين...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 يناير 2025 03:32 مساءً - في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، تُعقد مقرأة كبار القراء برواية البزي عن ابن كثير من طريق الشاطبية -غدًا الثلاثاء- الموافق ١٤ من يناير ٢٠٢٥م برئاسة الأستاذ الدكتور عبد الكريم صالح، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف - رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف، وعضوية كل من السادة القراء:

القارئ الشيخ طه النعماني.

والقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي.

والقارئ الشيخ محمد فتح الله بيبرس.

والقارئ الشيخ يوسف قاسم حلاوة.

والقارئ الشيخ عبد المطلب بودي.

والقارئ الشيخ د ماهر فرماوي.

والقارئ الشيخ أحمد مكي.

والقارئ الشيخ أحمد عبد الهادي.

وتبدأ التلاوة من أول قوله تعالى: "لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا.." بداية آية رقم ٨٢ من سورة المائدة إلى قوله تعالى: "وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ" آية رقم ١١٠ من سورة الأنعام.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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