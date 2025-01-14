انعقاد مقرأة كبار القراء «برواية البزي عن ابن كثير» بمسجد الإمام الحسين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 يناير 2025 03:32 مساءً - في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، تُعقد مقرأة كبار القراء برواية البزي عن ابن كثير من طريق الشاطبية -غدًا الثلاثاء- الموافق ١٤ من يناير ٢٠٢٥م برئاسة الأستاذ الدكتور عبد الكريم صالح، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف - رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف، وعضوية كل من السادة القراء:

القارئ الشيخ طه النعماني.

والقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي.

والقارئ الشيخ محمد فتح الله بيبرس.

والقارئ الشيخ يوسف قاسم حلاوة.

والقارئ الشيخ عبد المطلب بودي.

والقارئ الشيخ د ماهر فرماوي.

والقارئ الشيخ أحمد مكي.

والقارئ الشيخ أحمد عبد الهادي.

وتبدأ التلاوة من أول قوله تعالى: "لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا.." بداية آية رقم ٨٢ من سورة المائدة إلى قوله تعالى: "وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ" آية رقم ١١٠ من سورة الأنعام.