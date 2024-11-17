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تعيش الفنانة هنا شيحة لحظة سعادة وفخر مختلفة هذه الأيام، بالاحتفال مع ابنها الأكبر، آدم، في إنجلترا بتخرجه من الجامعة.
نشرت هنا شيحة مجموعة من الصور، وعلقت كاتبة: "لحظة فخر عظيمة في حياتي كلها، ساحقة وعاطفية للغاية، أتذكر رحلة آدم بأكملها، منذ أن كنت طفلاً صغيرًا حتى هذه اللحظة، محادثاتنا، ذكرياتنا، صراعاتنا، ومع ذلك فإن حبنا يتغلب دائمًا على صراعاتنا، أنا فخورة جدًا بأن أكون والدتك، وأن أكون عمودك الفقري، وداعمك الأول ومقدمك".
وتابعت: لا يمكنني أن أكون أكثر امتنانًا، ممتنة لرحلتنا، شكرًا لك آدم لكونك ابني، شمس حياتي كلها، أنت تعطي معنى لكل ما أفعله في الحياة .. أنت أعظم إنجازاتي الثمينة في الحياة، أحبك يا ابني.
من ناحية أخرى، تعاقدت هنا شيحة علي مشاركة الفنان محمد فراج بطولة مسلسله الجديد "منتهي الصلاحية"، المقرر عرضه في رمضان 2025.
مسلسل "منتهي الصلاحية" مكون من 15 حلقة، من تأليف محمد هشام عبيه، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح، ويواصل صناع العمل حالياً وضع اللمسات النهائية على القصة، وترشيح النجوم المشاركين في البطولة، حسب موقع "أخبار اليوم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هنا شيحة تحتفل بتخرج ابنها من الجامعة في إنجلترا.. صور تعيش الفنانة هنا شيحة لحظة سعادة وفخر مختلفة هذه الأيام بالاحتفال مع ابنها الأكبر آدم في إنجلترا بتخرجه من إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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