«الذرية» تزور موقعين فـي إيران

طهران ـ وكالات: زار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي موقعين نوويين في إيران في إطار زيارة قام بها لإيران.

وخلال الزيارة، قال وزير الخارجية الإيراني لجروسي إن طهران مستعدة لحل النزاعات العالقة بشأن برنامجها النووي، لكنها لن تستسلم للضغوط.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن جروسي زار محطة نطنز النووية وموقع التخصيب في فوردو المحفور في جبل على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب العاصمة طهران، لكنها لم تتطرق إلى مزيد من التفاصيل.

وتشهد العلاقات بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية توترا بسبب عدد من المسائل العالقة منذ فترة طويلة، منها منع إيران خبراء في تخصيب اليورانيوم تابعين للوكالة من دخول إيران.

وكتب وزير الخارجية عباس عراقجي على منصة «إكس» عقب محادثات في طهران مع جروسي الخميس: «الكرة الآن في ملعب الاتحاد الأوروبي/الترويكا الأوروبية»، في إشارة إلى الثلاثي الأوروبي فرنسا وألمانيا وبريطانيا الذي يمثل الغرب جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة في المحادثات النووية.

وقال عراقجي: «نحن على استعداد للتفاوض على أساس مصلحتنا الوطنية وحقوقنا التي لا يمكن التنازل عنها، لكننا غير مستعدين للتفاوض تحت الضغط والترهيب».

وخلال ولاية دونالد ترامب السابقة انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق المبرم في 2015 بين إيران وست قوى عالمية والذي كان يقيد أنشطة إيران النووية مقابل إلغاء عقوبات دولية.

ولم يتضح بعد ما إذا كان ترامب سيواصل سياسة ممارسة «أقصى درجات الضغط» على إيران عندما يعود إلى البيت الأبيض في يناير القادم.