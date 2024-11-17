أحمد سعد يكشف سبب خسارته للوزن كشف الفنان أحمد سعد سبب خسارته للوزن موضحا أن هذا لا علاقة له بالعملية الجراحية التي خضع لها.وقال أحمد سعد في إقرأ المزيد

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كشف الفنان أحمد سعد سبب خسارته للوزن موضحا أن هذا لا علاقة له بالعملية الجراحية التي خضع لها.
وقال أحمد سعد في لقاء مع ET بالعربي على هامش حفله الذي أحياه قبل يومين في دبي: "خسارة الوزن ملهاش علاقة بالعملية أنا بحاول أخس، خسارة الوزن أحسن كتير في اللبس أنا بحاول أخس أكتر بالرياضة والتمارين".
وطمأن أحمد سعد الجمهور على صحته بعد خضوعه لعملية جراحية في الفك وقال: "الحمد لله أنا أحسن كتير كانت عملية صعبة الموضوع كان خطير العملية جوا الهيكل العظمي بتاعي جوا الجمجمة على طول، وأنا الحمد لله بقيت أحسن وشفت حب من الناس أنا سعيد وفخور بيه.. العملية سابت جوايا حاجة إيجابية أني شفت كل الحب ده".
كما تحدث أحمد سعد عن حفل زفافه وقال: "قريب جدا جدا وكل الناس هتبقى موجودة، هعمل فرح وهلبس عريس وولادي هيلبسوا زيي وهغني في الفرح بتاعي".
وكان قد أحيا أحمد سعد مساء الجمعة 15 نوفمبر حفلا غنائيا في دبي. وقدم خلال الحفل باقة كبيرة من أغانيه خلال الحفل الذى تفاعل معها جمهوره منها "وسع وسع" و"اليوم الحلو" و"عليكى عيون" و"اختياراتى"، واستمر الحفل حوالى ساعتين، بالإضافة إلى الشو والألعاب النارية والعروض العالمية التي قدمت علي المسرح.
وطرح مؤخرا النجم أحمد سعد، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "بنت ناس" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وحققت 5 مليون مشاهدة على اليوتيوب، والأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان وليد العطار، وتوزيع إيهاب كلوبيكس.
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