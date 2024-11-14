إلزام حسن شاكوش بدفع 950 ألف جنيه نفقة لطليقته قضت محكمة الأسرة المصرية بمدينة السادس من أكتوبر اليوم الأربعاء بإلزام مؤدي المهرجانات المصري حسن شاكوش بدفع إقرأ المزيد

قضت محكمة الأسرة المصرية بمدينة السادس من أكتوبر اليوم الأربعاء، بإلزام مؤدي المهرجانات المصري حسن شاكوش، بدفع نفقة متعة وعدة، تقدر بمبلغ 950 ألف جنيه لطليقته ريم طارق.

يـأتي ذلك الحكم بعدما قضت المحكمة في وقت سابق، بإلزام حسن شاكوش بدفع 20 ألف جنيه نفقة شهرية إلى "ريم" قبل طلاقهما.

وكانت ريم طارق، أكدت في دعوى النفقة على استحالة العيش مع "شاكوش"، مبررةً الأمر لتعديه عليها وإهانتها على مرأى ومسمع من الجميع وطردها من مسكن الزوجية.

في حين أعلن مغني المهرجانات حسن شاكوش عن طلاقة لزوجته ريم طارق غيابيا بعدما حرر محاميه محضرا بقسم الشرطة أثبت فيه انتهاء صلة موكله وريم كزوجين.

وقال المحامي إن حسن شاكوش قرر طلاق ريم طارق غيابيًا وبشكلٍ رسمي على يد مأذون، وجرى إثبات ذلك عبر مستند رسمي لدى نيابة أكتوبر.

جاء هذا القرار بعد ظهور ريم طارق في مقطع فيديو عبر حسابها في "انستغرام"، هددت فيه حسن شاكوش بالكشف عن مفاجآت صادمة خلال الفترة المقبلة، من شأنها أن توضح أسباب رغبتها في الطلاق منه.

كما أكدت أنها أقامت ضده دعوى طلاق، بعد اكتشافها عيباً كبيراً لا يمكن لأي زوجة أن تتحمله، وسوف تكشف عنه فور انفصالها عنه، مثلما كشفت عن حصولها على قرار بتمكينها من مسكن الزوجية، إلا أنّه يرفض تنفيذه، حسب قولها.

وأشارت إلى أنه منعها من الحصول على متعلقاتها الشخصية وملابسها، مؤكدة أنها أنشأت هذا الحساب حتى تستطيع الرد على الاتهامات التي تطالها، وأنها ستقفله مباشرة بعد انتهاء أزمتها مع حسن شاكوش إلا أن ذلك لم يحدث.