نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "متشكر على حبك وطيبتك يا أستاذ".. نور النبوي يوجه رسالة مؤثرة لـ علاء مرسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الفنان نور النبوي رسالة مؤثرة للفنان علاء مرسي، بعد مشاركة علاء ضيف شرف في مسلسل “6 شهور” بطولة نور، حيث شارك النبوي جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير "إنستجرام" صورة جديدة تجمعه بـ علاء مرسي من كواليس التصوير.



وعبر نور النبوي عن سعادته بمشاركة الفنان الكبير علاء مرسي في المسلسل، حيث كتب: "شرفتنا ونورتنا.. متشكر إنك جيت على طول ومتشكر على حبك وطيبتك يا أستاذ، إتشرفت إني إشتغلت مع نجم كبير زيك النجم علاء مرسي ضيف شرف الحلقة 3 من مسلسل 6 شهور ومبسوط قوي إن المسلسل عجبكم".

مسلسل 6 شهور

تدور أحداث مسلسل 6 شهور في إطار اجتماعي لايت، يناقش عالم الـ Real Estate، كما يركز على حياة الشباب ومشاكلهم في العمل بعد التخرج من الجامعة.

يشارك في بطولة مسلسل 6 شهور: نور النبوي، نور إيهاب، أمجد الحجار، وميشيل ميلاد، ويعتمد على ظهور العديد من ضيوف الشرف، ومن تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام وإخراج مصطفى صولي، وإنتاج شركة أروما.