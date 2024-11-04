"ألف مبروك".. كريم محمود عبد العزيز يروج لفيلمه "الهنا اللي أنا فيه"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الفنان كريم محمود عبدالعزيز البوستر التشويقي لفيلمه الجديد “الهنا اللي أنا فيه”، والذي من المقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

ونشر كريم محمود عبد العزيز البوستر الدعائي الرسمي للعمل عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” قائلًا: "ألف مبروك".

قصة فيلم “الهنا اللي أنا فيه”



ويظهر البوستر التشويقي أقدام بطلتي الفيلم تتوسطهما قدم مكسورة لبطل الفيلم، في إشارة لوجود صراع على رجل، حيث تدور أحداث الفيلم حول زوجة تعيش حياة زوجية طبيعية لكن تكتشف سر خطير يجعلها تغيير حياة زوجها للأبد.



أبطال فيلم “الهنا اللي أنا فيه”

ويشارك في بطولة الفيلم حاتم صلاح، ومريم الجندي، والطفلة دالا حربي، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعى. ومن إنتاج نيوسنشري، وأفلام مصر العالمية، وفيلم سكوير، وأوسكار فيلمز، وفيلمولوجي، وبداية فيلمز، توزيع داخلي دولار فيلم وتوزيع خارجي اورينت فيلمز.