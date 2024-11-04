رمضان 2025.. أنوشكا تنضم إلى بطولة مسلسل "و تقابل حبيب" مع ياسمين عبد العزيز

القاهرة - محمد ابراهيم -

انضمت الفنانة أنوشكا إلى أسرة مسلسل "و تقابل حبيب" مع النجمة ياسمين عبد العزيز، وهو إسم مؤقت للعمل لحين الاستقرار على الإسم النهائي خلال الأيام المقبلة، ومن المقرر طرحه في رمضان المقبل 2025.

أنوشكا تنضم إلى بطولة مسلسل "و تقابل حبيب" مع ياسمين عبد العزيز

أبطال مسلسل "و تقابل حبيب" للنجمة ياسمين عبد العزيز

و مسلسل "و تقابل حبيب" يضم مجموعة كبيرة من النجوم وهم كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، أنوشكا، بدرية طلبة، محمود عمرو ياسين، إيمان السيد، وجاري التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين فى البطولة، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.

و كان أول تعاون بارز بين ياسمين عبد العزيز والمؤلف عمرو محمود ياسين كان في مسلسل "ونحب تاني ليه" الذي عُرض في رمضان 2020، وقدم العمل قصة اجتماعية رومانسية مليئة بالتحديات التي تواجهها المرأة المطلقة في المجتمع، ولعبت ياسمين دور "غالية" التي تعاني من طلاقها وتحاول أن تبدأ حياة جديدة، وهو ما لامس مشاعر الكثير من المشاهدين وتفاعلوا مع قصة المسلسل، ويعد ذلك التعاون الثالت بين ياسمين عبد العزيز والسيناريست عمرو محمود ياسين بمسلسل "و تقابل حبيب". وكان التعاون الثاني بينهم بمسلسل "اللي مالوش كبير" الذي عرض ضمن مسلسلات رمضان 2021.

آخر أعمال النجمة ياسمين عبد العزيز

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز، هو مسلسل "ضرب نار" الذي عرض ضمن السباق الرمضاني 2023، وحقق نجاحًا كبيرًا وتفاعل معه الجمهور بشدة وأشاد به.

أحداث مسلسل "ضرب نار"

تدور أحداث المسلسل حول "مهرة" الذي تقوم بتأجير مسكن لـ "جابر" مقابل مبلغ بعينه، ثم تقع بينهما مشكلات في البداية، حتى يتعرفان على بعضهما البعض ويحدث تقاربا ويتم تتويج قصة حبهما بالزواج، ولكن يظهر في حياتهما رجل أعمال يدعى زيدان، يتميز بالسطوة والنفوذ ويقوم بدوره ماجد المصري، ويدخل الجميع في صراعات وأزمات لا تنتهي.

مسلسل “ضرب نار”

فريق عمل مسلسل "ضرب نار"

يشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم ومنهم: ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، سهير المرشدي، ماجد المصري، بدرية طلبة، إيمان السيد، هدى الإتربي، تامر نبيل، وضياء عبدالخالق، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج مصطفى فكري.