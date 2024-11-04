بعد تجربة الإخراج.. درة تتمنى العمل مع يسرا

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة درة عن النجوم التى تتمنى إخراج أعمال لهم، وذلك خلال ندوتها على هامش فعاليات مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة في العين السخنة.

درة تكشف عن النجوم التي تتمنى إخراج أعمال لهم

وقالت درة: أحب التعاون مع يسرا جدًا، ويعجبني تقديمها للأدوار المختلفة دائمًا خلال مسيرتها الفنية، وأتمنى الفترة المقبلة أن أقدمها فى عمل جديد، وبشكل مختلف من إخراجي.

أحدث أعمال درة

ومن ناحية أخرى، انتهت درة من تصوير فيلم تونسي كوميدي بعنوان "عشيري الثاني"، وهو من إخراج قيس شقير وإنتاج القوبنطيني للإنتاج السينمائي.

ابطال فيلم" عشيري الثاني"

ويشارك في بطولة فيلم" عشيري الثاني": كريم الغربي، وياسين بن قمرة، وكوثر باردي، ويونس فارحي، وسفيان الداهش، وصلاح مصدق، ولبنى سديري، وفارس عبد الدايم،كما يشهد الفيلم مشاركة خاصة للفنان الشعبي فوزي بن قمرة والإعلامي عبد الرزاق الشابي.

آخر أعمال درة

وكان آخر أعمال درة هو مسلسل الذنب مع هانى سلامة، والمسلسل يدور في إطار اجتماعي نفسي تشويقي، مكون من 10 حلقات، ويقدم بطولته هاني سلامة، درة، ماجد المصري، محمد القس، وطارق النهري، والعمل قصة شاهيناز الفقي وسيناريو وحوار وإخراج رضا عبدالرازق، ويجسد هاني خلال الأحداث شخصية طبيب نفسي.

وأيضا شاركت في مسلسل الأجهر، بطولة عمرو سعد، وشارك فيه سيد رجب، ناهد السباعي، عارفة عبدالرسول، نور النبوي، مصطفى أبوسريع، محمود قابيل، خالد زكي، سارة سلامة، أحمد صفوت، محمد جمعة، محمد التاجي وحقق العمل نسبة مشاهدة كبيرة وقت عرضه، ومن تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي