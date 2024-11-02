دوللي شاهين تطرح كليب أغنيتها الجديدة أنا الحاجة الحلوة.. فيديو

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت المطربة اللبنانية دوللي شاهين، كليب أغنيتها الجديدة "أنا الحاجة الحلوة" عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وجميع منصات استماع الموسيقى وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي وجميع المنصات الرقمية الموسيقية، وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة.

أغنية أنا الحاجة الحلوة

أغنية أنا الحاجة الحلوة تم تصويرها تحت إدارة المخرج مؤمن يوسف، ومدير التصوير مصطفى أحمد، ومن كلمات السيد علي، وألحان أحمد يوسف، توزيع طارق حسيب، إشراف فني موسيقي أحمد عبد العزيز.

أغنية “دوللي ست البنات”

وكانت قد طرحت المطربة اللبنانية دوللي شاهين مؤخرًا أغنيتها الأخيرة بعنوان "دوللي ست البنات" وحققت أغنية الفنانة اللبنانية دوللي شاهين "دوللي ست البنات نسبة مشاهدة عالية على مواقع التواصل الالكتروني وهي من كلمات أحمد الشاعر، ألحان مادو فتحي، توزيع أحمد عبد العزيز، تحت إدراة المخرج مؤمن يوسف.

مطلع أغنية أنا الحاجة الحلوة

يقول مطلع أغنية أنا الحاجة الحلوة: مش كنت أنا الحاجة الحلوة اللي في عينيك وكنت أنا كل حاجة في الدنيا ليك

طب قلي ليه سيبتها يمكن عشان ملكتها

قلت قيمتها خلاص مش كنت أنا الحاجة الحلوة اللي في عينيك ووقت ما تحتاجها تلقاها في إيديك طب كنت ليه علقتها وفي يوم وليلة ضيعتها طلعت خسرانة من الأساس لأنا ولا عارفة أنساك ولا أعيش بعديك ده حتى عذابي واياك بيفكرني بيك لازم أعرف أعيش من تاني

زي ما كنت أنا قبليك



