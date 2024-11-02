بسبب فيديو.. أمير المصري وأسماء جلال يتصدران "ترند" جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الثنائي أمير المصري وأسماء جلال ترند محرك البحث جوجل خلال الساعات الأخيرة الماضية؛ وذلك بسبب مقطع فيديو ظهرا خلاله في وصلة رقص من حفل الهضبة عمرو دياب بالجونة، وهو ما أثار تساؤلات الجمهور عن هذا الأمر.



وانتشرت حالة من الجدل والتساؤلات على مواقع التواصل الإجتماعي حول حقيقة ارتباط الفنان الشاب أمير المصري والفنانة أسماء جلال بعد الفيديو المتداول لهما.

أمير المصري عضو لجنة تحكيم بمهرجان الجونة

الجدير بالذكر أن الفنان الشاب أمير المصري شارك مؤخرًا كعضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة في الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، التي أقيمت في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2024.

وينتظر أمير المصري حاليًا عرض فيلمه العالمي Giant، الذي يروي قصة صعود الملاكم البريطاني اليمني الأمير نسيم حميد من شوارع الطبقة العاملة في شيفيلد، ليصبح بطلًا في الملاكمة، متحديًا بذلك موجات الإسلاموفوبيا والعنصرية التي اجتاحت بريطانيا في الثمانينيات والتسعينيات. يشارك في بطولة الفيلم بجانب أمير المصري، النجم بيرس بروسنان، بينما يتولى سيلفستر ستالون دور المنتج التنفيذي.



فيلم الفستان الأبيض

أما أسماء جلال فقد شاركت مؤخرًا في الندوة الحوارية لفيلم "الفستان الأبيض" ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة التي أقيمت الخميس الماضي، بحضور أبطال العمل وصناعه للندوة للمناقشة مع الصحافيين والنقاد، ومن بينهم أبطال العمل ياسمين رئيس وأسماء جلال وأحمد خالد صالح ومنتج الفيلم محمد حفظي ومؤلفته ومخرجته جيلان عوف.

وتدور أحداث فيلم الفستان الأبيض عن فقدان وردة (ياسمين رئيس) لفستان زفافها قبل يوم واحد من الفرح، مما أدى إلى رحلة في أنحاء القاهرة للبحث عن فستان بديل، تجبرها هذه الرحلة على اكتشاف وفهم أوسع لعلاقتها بالمدينة وبنفسها.