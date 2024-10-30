الفنان مصطفى فهمي.. رحلة فنية طويلة تنتهي بالوداع

القاهرة - محمد ابراهيم - مصطفى فهمي يرحل عن عالمنا بعد معاناة صحية طويلة

في نبأ حزين أثار مشاعر الوسط الفني ومحبي الفنان القدير مصطفى فهمي، أُعلن صباح اليوم الأربعاء عن وفاته عن عمر 82 عامًا، بعد معاناة طويلة مع المرض. الفنان الراحل، الذي أبدع في تقديم أدوار بارزة في السينما المصرية لعقود، كان قد دخل المستشفى في أغسطس الماضي إثر تعرضه لأزمة صحية حادة، ما استدعى إجراء جراحة دقيقة في المخ. ورغم الجهود الطبية الكبيرة لتحسين حالته، إلا أن وضعه الصحي استمر في التدهور حتى فارق الحياة.

تفاصيل جنازة مصطفى فهمي والعزاء

حتى اللحظة، لم تُعلن تفاصيل دقيقة حول موعد الجنازة أو ترتيبات العزاء. من المتوقع أن تصدر نقابة المهن التمثيلية بيانًا رسميًا قريبًا لتوضيح التفاصيل بما ينسجم مع رغبات أسرة الراحل وأصدقائه في الوسط الفني. وقد أشارت مصادر مقربة من العائلة إلى أن شقيقه، الفنان حسين فهمي، قرر العودة إلى القاهرة فور سماعه بالنبأ للمشاركة في تشييع جثمان شقيقه.

تشييع جثمان مصطفى فهمي

لا تزال هناك تساؤلات حول مكان وموعد الدفن، وهل سيتم انتظار عودة شقيقه حسين فهمي، أم سيُشيع الجثمان قبيل وصوله؟ كما لم يُؤكد حتى الآن ما إذا كانت مراسم الدفن ستقام في مدينة حلوان، مسقط رأس الفنان مصطفى فهمي.

آخر أعماله السينمائية

كان آخر ظهور للفنان مصطفى فهمي على الشاشة الفضية في فيلم "أهل الكهف"، الذي نال إعجاب الجمهور وحقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه مؤخرًا. شارك في هذا العمل نخبة من نجوم السينما، من بينهم خالد النبوي، غادة عادل، ومحمد ممدوح، فيما أخرجه عمرو عرفة وسيناريو من تأليف أيمن بهجت قمر. قدّم مصطفى فهمي في هذا الفيلم دورًا مؤثرًا، ليختتم به مسيرته الفنية الطويلة والمليئة بالعطاء.

الفنان المصري مصطفى فهمي (13 سبتمبر 1942 – 30 أكتوبر 2024) كان ممثلًا بارزًا في السينما والتلفزيون المصري. ينتمي إلى أسرة أرستقراطية ذات أصول شركسية؛ حيث كان جده محمد باشا فهمي رئيسًا لمجلس الشورى، ووالده محمود باشا فهمي سكرتيرًا للمجلس. شقيقه الأكبر هو الممثل حسين فهمي.

حصل مصطفى فهمي على بكالوريوس من قسم التصوير بالمعهد العالي للسينما في القاهرة. بدأ مسيرته الفنية كمساعد تصوير في فيلم "أميرة حبي أنا" عام 1974، ثم انتقل إلى التمثيل بالصدفة في نفس العام من خلال فيلم "أين عقلي". شارك في العديد من الأفلام والمسلسلات، أبرزها:

- أفلام: "وجها لوجه" (1976)، "نبتدي منين الحكاية" (1976)، "قمر الزمان" (1976)، "هكذا الأيام" (1977)، "امرأة قتلها الحب" (1978)، "أيوب" (1983)، "الوردة الحمراء" (2000)، و"عمليات خاصة" (2007).

- مسلسلات: "أيام في الحلال" (1985)، "حياة الجوهري" (1996)، "قصة الأمس" (2008)، "مأمون وشركاه" (2016)، و"الحرير المخملي" (2021).

