اليوم.. عرض الأفلام الفائزة بمهرجان جامعة بدر السينمائي بنادي سينما الإسماعيلية

القاهرة - محمد ابراهيم - في إطار حرص وزارة الثقافة على نشر الثقافة السينمائية بمختلف محافظات الجمهورية، يقيم المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د.حسين بكر فعاليات نادي سينما الإسماعيلية بالتعاون مع مكتبة مصر العامة، وذلك في تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء بمكتبة مصر العامة بالإسماعيلية.

فيلم 16 مللي

ومن المقرر عرض كلًا من فيلم 16 مللي للمخرج عبد الله جاد الحائز على جائزة أفضل مخرج، وفيلم البديل للمخرج مازن فوزي الحائز على جائزة أفضل فيلم، وفيلم سرقة منتصف الليل للمخرجة رغدة كرم، وفيلم أوضتين وصالة للمخرج مينا ماهر، وفيلم توشريت للمخرج عامر أبو حسيبة، وفيلم تطبيش.

فيلم “16مللي”

فيلم “البديل”

فيلم “توشريت”

فيلم “أوضتين وصالة”

فيلم “تطبيش”

فيلم “سرقة منتصف الليل”

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها كلًا من الناقد السينمائي إسلام أحمد علي والناقدة السينمائية شاهندة محمد علي ويتم خلالها مناقشة الأفلام مع الجمهور.

نادي سينما الإسماعيلية

يذكر أن نادي سينما الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما تحت إشراف فني الناقد السينمائي إسلام احمد علي والناقدة السينمائية شاهندة محمد على، وإشراف إداري رامي رجب، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.